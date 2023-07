Meloni a cena nel tempio della politica Usa

AGI - Dopo l’incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Joe Biden, il premier Giorgia Meloni è stata ospite a cena al ristorante Cafe Milano, dell’imprenditore Franco Nuschese, originario della Costa d’Amalfi.

Da trenta anni Cafe Milano è una sorta di ambasciata del gusto italiano nella capitale degli Stati Uniti d’America e ospita le cene più importanti del mondo politico americano. E’ uno dei luoghi preferiti anche di giornalisti e celebrità.

Tra i suoi avventori, i Clinton, gli Obama, lo stesso presidente Biden con la moglie. Per questo, Cafe Milano è anche un luogo di diplomazia non ufficiale. Nel locale di Georgetown in cui Giorgia Meloni era già stata nel marzo 2018, in una sala privata avvenne lo storico incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ambasciatore degli Emirati negli Stati Uniti Yousef al-Otaiba.

Netanyahu si trovava a Washington per una conferenza annuale politica pro-Israele ed era a cena al Cafe Milano con sua moglie Sara; ma c'era anche Yousef al-Otaiba che ospitava Brian Hook, il capo della pianificazione politica del Dipartimento di Stato, insieme all'ambasciatore del Bahrain, Sheikh Abdullah bin Rashed bin Abdullah Al Khalifa. Prima di allora gli Emirati non riconoscevano la legittimità di Israele a esistere come Stato e i due paesi non avevano alcuna relazione né diplomatica né economica.

