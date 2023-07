AGI - Un super tifone è diretto verso il nord delle Filippine, ha dichiarato l'agenzia meteorologica del Paese, facendo scattare l'ordine di evacuazione per le comunità costiere che dovrebbero subire il peso della potente tempesta. Il super tifone Doksuri ha registrato venti massimi sostenuti di 185 chilometri all'ora mentre si dirigeva verso la punta settentrionale dell'isola principale di Luzon.

È previsto che la tempesta, che nelle Filippine è chiamata "Egay", entro domani toccherà terra o passerà molto vicino alle isole Babuyan, poco popolate, o alla provincia nordorientale di Cagayan, ha dichiarato l'agenzia nel suo ultimo bollettino alle 5 italiane. Si sposterà poi verso Taiwan e la Cina sudorientale.

WARNING July 25:Possible ang pagbaha sa NCR,Parts ng West Sections ng Luzon dahil sa sunud sunod na mga araw na maulan na possible magtagal hanggang Next Week dahil sa #Habagat dahil possible meron pa 1 Bagyo na magpalakas nito simula weekend o early next week pagtapos ni #EgayPh pic.twitter.com/mU3XFdvuOv — weather philippines (@weatherphilipp1) July 25, 2023

Alle comunità costiere della provincia nord-occidentale e nord-orientale di Cagayan è stato ordinato di evacuare le loro case in previsione di un'ondata di tempesta che potrebbe raggiungere, o addirittura superare, i tre metri. Tre delle cinque isole Babuyan sono abitate, con una popolazione di circa 20.000 persone.

Il funzionario locale per la protezione civile, Charles Castillejos, ha detto che alle persone che vivono vicino alle coste di queste isole è stato ordinato di andare nell'entroterra, mentre ai pescatori è stato detto di portare le loro barche fuori dall'acqua. "Abbiamo inviato la polizia per convincere i duri che si rifiutano di evacuare", ha dichiarato Castillejos. Il segretario per la scienza e la tecnologia Renato Solidum ha detto che la gente deve essere preparata al tifone perchè "le cose accadono velocemente".