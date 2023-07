In Grecia brucia anche Corfù

AGI - Rimane ancora molto complicata la situazione in Grecia, dove nella notte i vigili del fuoco hanno lottato per diverse ore per contenere 82 incendi in tutta la Grecia, 64 dei quali sono cominciati proprio ieri, il giorno più caldo dell'estate finora. Sforzi che sono stati compiuti senza l'aiuto di aerei ed elicotteri antincendio, che non operano di notte. Lo riferisce il quotidiano greco Ekathiremini.

RAW: Wildfires broke out on the Greek island of Corfu overnight, forcing the evacuation of hundreds of people.



Firefighters have been battling wildfires in other parts of the country for over a week. pic.twitter.com/OJPEvE50ge — DW News (@dwnews) July 24, 2023

Nuovi incendi sono scoppiati anche a Corfù, dove a causa di un incendio scoppiato nella parte settentrionale dell'isola come a Rodi è stato diffusa un'ordinanza per l'evacuazione.

La Guardia Costiera greca ha detto che sono state portate via 59 persone dalla spiaggia di Nissaki sulla costa nord-orientale. L'operazione ha coinvolto anche imbarcazioni private. Sono oltre 2.500 le persone che hanno lasciato l'isola. Domenica, hanno reso noto i vigili del fuoco, ci sono stati 64 nuovi incendi ma sono 82 in tutto quelli contro i quali si stanno battendo i pompieri in tutto il Paese.