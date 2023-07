Trump a processo nel maggio 2024: 37 i capi d'accusa

AGI - Sono 37 i capi di imputazione dai quali l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrà difendersi nel corso del processo sui documenti sottratti quando era alla Casa Bianca e trovati dagli inquirenti nella sua casa privata di Mar a Lago, in Florida. Un giudice federale ha stabilito che il processo inizierà il 20 maggio 2024, pochi mesi prima delle elezioni presidenziali di novembre.

Quando Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021, ha portato con sè intere scatole di documenti. Una legge del 1978 impone a tutti i presidenti degli Stati Uniti di inviare tutte le loro e-mail, lettere e altri documenti di lavoro all'Archivio Nazionale. Nel gennaio 2022, dopo diversi solleciti, ha restituito 15 scatole; la polizia federale ha stimato che probabilmente ne conservava altre nella sua lussuosa residenza di Mar-a-Lago.

L'8 agosto 2022 gli agenti dell'FBI vi hanno quindi condotto una spettacolare perquisizione sulla base di un mandato per "occultamento di documenti classificati" e "ostruzione di un'indagine federale", sequestrando una trentina di altre scatole. Ne è seguita un'intensa battaglia legale per determinare la natura dei documenti sequestrati (classificati, personali o declassificati), che ha rallentato il procedimento.

Accusato di aver messo in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti, Donald Trump è stato incriminato con accuse federali all'inizio di giugno, una prima volta per un ex presidente degli Stati Uniti. "I documenti classificati che teneva nelle scatole includono informazioni sulla difesa e sugli armamenti degli Stati Uniti e dei Paesi stranieri", secondo l'accusa. "I documenti classificati che conservava nelle scatole includono informazioni sulla difesa e sugli armamenti degli Stati Uniti e dei Paesi stranieri", secondo l'accusa. Poco dopo è comparso davanti alla corte federale di Miami, dove si è dichiarato non colpevole di tutti i 37 capi d'accusa a suo carico.

Di questi, 31 riguardano l'"occultamento illegale di informazioni sulla sicurezza nazionale", tra cui piani militari o documenti relativi al programma nucleare statunitense. Ciascuna di queste accuse prevede una pena detentiva fino a 10 anni. Le altre sei accuse riguardano "ostruzione della giustizia", "falsa testimonianza" e mancata divulgazione di documenti. Anche queste prevedono pene detentive fino a 20 anni. Imputato anche l'ex assistente personale di Donald Trump, Walt Nauta, accusato di complicità nel caso; si è dichiarato non colpevole. È accusato di aver aiutato Donald Trump a conservare e nascondere i documenti riservati. Donald Trump ha denunciato una "persecuzione" contro di lui affermando che, in quanto ex presidente, aveva il diritto di conservare i documenti.