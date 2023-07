AGI- "La mia vita ricomincia da qui. Questa volta davvero. In maniera definitiva. Senza piu' l'incubo del processo e del divieto di viaggiare che mi hanno seguito ovunque in questo periodo": queste le parole di Patrick Zaki dopo il rilascio in Egitto raccolte da Repubblica.

"Sogno Bologna, sogno Piazza Maggiore, sogno di passeggiare nelle strade che mi sono mancate cosi' tanto, sogno di rivedere la mia università, i miei colleghi e tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi e che sono tantissime", ha aggiunto il 32enne egiziano che nei prossimi giorni tornerà in Italia.

"Una delle prime cose che farò non appena tornato sarà fare l'abbonamento per seguire il Bologna calcio allo stadio Dall'Ara: la prossima stagione voglio essere li' a tifare per la mia squadra del cuore", ha assicurato.

"Davvero non mi sarei mai aspettato che cose andassero cosi' veloci, che arrivasse questa grazia", ha affermato Zaki, "ma del resto ci sono molte cose che non mi aspettavo: la prima e' che mi arrestassero in tribunale. Ho avuto paura, sarebbe stupido negarlo. Anche se sei un attivista e sai che per questo corri dei rischi l'idea di tornare in carcere, di restare di nuovo confinato per mesi in una cella è stata terrorizzante".

Telefonata Meloni - Al Sisi

Giovedì sera una nota di Palazzo Chigi ha fatto sapere che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell'Egitto Al Sisi, in particolare per ringraziarlo per la grazia concessa a Patrick Zaki, un gesto di grande importanza che è stato molto apprezzato in Italia".

"La telefonata è stata anche un'occasione per approfondire alcuni temi bilaterali e per fare un punto in vista della Conferenza sullo sviluppo e migrazioni di domenica a Roma dove l'Egitto sarà rappresentato dal primo ministro Madbouly. E' stato espresso l'auspicio da entrambi i leader di poter presto avere una occasione di incontro", aggiunge Palazzo Chigi.