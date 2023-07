AGI - Due persone e l'uomo armato che ha aperto il fuoco sono rimasti uccisi nella sparatoria in un cantiere a Auckland, la città più grande della Nuova Zelanda, e diverse persone sono rimaste ferite. "Anche l'uomo che ha sparato è deceduto", ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che l'incidente non rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale.

La sparatoria in una delle strade trafficate del centro città è avvenuta poche ore prima della partita inaugurale della nona edizione della Coppa del Mondo di calcio femminile all'Eden Park di Auckland. La nazionale statunitense, che attualmente si trova ad Auckland, ha dichiarato in un comunicato che tutte le sue giocatrici e il suo staff sono stati rintracciati e sono al sicuro.

Il sovrintendente della polizia Sunny Patel ha spiegato che gli agenti hanno risposto in numero "significativo" alla sparatoria e hanno isolato l'area, impiegando anche un elicottero. I media locali hanno mostrato le immagini di un agente ferito che veniva aiutato a salire su un'ambulanza. "Quello che è successo è comprensibilmente allarmante e stiamo rassicurando il pubblico che l'incidente è stato contenuto e che si tratta di un incidente isolato", ha detto Patel. "Possiamo anche dire che non si tratta di un rischio per la sicurezza nazionale", ha aggiunto.

Le sparatorie di massa sono rare in Nuova Zelanda e le leggi sulle armi sono state introdotte dopo il massacro della moschea di Christchurch del 2019, in cui 51 fedeli musulmani sono stati uccisi e altri 40 feriti. Il primo ministro neozelandese Chris Hipkins, intervenuto dopo la sparatoria ha dichiarato che "non c'è alcuna minaccia alla sicurezza nazionale", che il torneo "si svolgerà come previsto" e il governo è in contatto regolare con la Fifa. A suo avviso, "non c'è stato alcun motivo politico o ideologico per la sparatoria", ha dichiarato, quando gli è stato chiesto se si trattasse di un atto di terrorismo.

"Sembra che si tratti delle azioni di un singolo individuo", ha aggiunto. "Gli abitanti di Auckland e il mondo intero possono essere certi che la polizia ha neutralizzato la minaccia e che non sta cercando nessun altro in relazione all'incidente", ha chiarito il primo ministro aggiungendo che "la sicurezza dei neozelandesi e dei nostri visitatori è la nostra prima priorità".

L'uomo che ha aperto il fuoco, 24 anni, era in detenzione domiciliare, ma aveva un'eccezione per lavorare nel sito, ha detto il commissario di polizia Andrew Coster parlando ai media dopo la sparatoria. "L'individuo è noto per i suoi precedenti di violenza familiare", ha dichiarato Coster aggiungendo di ritenere che ci fossero "indicazioni di una storia di salute mentale" nell'aggressore, ma che non c'erano prove che fosse ad alto rischio di letalità e che i suoi precedenti reati non suggerivano che rappresentasse una minaccia.