AGI - Secondo i media ucraini sul ponte di Crimea ci sarebbero state delle esplosioni e almeno due persone avrebbero perso la vita. Danni anche ad almeno due campate della struttura. A riferirlo é Rbc Ucraina che fa riferimento al canale Baza-Telegram. La Tass aveva parlato di traffico interrotto "per emergenza" senza specificarne la natura.

Il presidente del Consiglio di Stato della Crimea Vladimir Konstantinov ha identificato l'emergenza di oggi sul ponte di Crimea come un attacco terroristico e si è detto fiducioso che le sue conseguenze saranno eliminate prontamente. "Sono sicuro che le conseguenze dell'attacco terroristico saranno eliminate prontamente. E i terroristi avranno ciò che meritano", ha scritto Konstantinov su Telegram accusando Kiev per l'attacco.

Crimea 24 TV channel shows video footage of the destroyed section of the bridge. pic.twitter.com/ikbfgh80wB — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) July 17, 2023

"Kiev doveva sapere che la sezione automobilistica del ponte è una struttura esclusivamente civile. Ma questo non ha mai fermato i terroristi. E non lo farà mai", ha detto. Konstantinov ha invitato alla calma. "I binari ferroviari non sono stati danneggiati dall'attacco. La Crimea è collegata alla Russia continentale attraverso un corridoio terrestre nel nord e abbiamo un buon servizio di traghetti. Non siamo isolati"

Droni navali

L'attacco al ponte di Crimea che ha provocato due morti e il ferimento di una ragazza questa mattina è stato fatto da due droni navali ucraini: lo ha dichiarato il Comitato russo per l'antiterrorismo. "Due droni di superficie ucraini hanno attaccato il Ponte di Crimea alle 3:05. L'atto terroristico ha danneggiato la sezione automobilistica del Ponte", ha dichiarato. Il Comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale per terrorismo.