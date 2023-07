Ok alla pillola anticoncezionale senza prescrizione negli Usa

AGI - Per la prima volta negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (Fda) ha approvato una pillola anticoncezionale da vendere senza prescrizione medica, un passo che potrebbe ampliare significativamente l'accesso alla contraccezione nel Paese.

Il farmaco, chiamato Opill, diventerà il metodo di controllo delle nascite più efficace disponibile al banco, più efficace nel prevenire la gravidanza rispetto ai preservativi, agli spermicidi e ad altri metodi senza prescrizione medica, scrive il New York Times.

Esperti in salute riproduttiva hanno affermato che la sua disponibilità potrebbe essere particolarmente utile per le giovani donne, gli adolescenti e coloro che hanno difficoltà ad affrontare i tempi, i costi o gli ostacoli logistici necessari per visitare un medico per ottenere una prescrizione.

Il produttore della pillola, Perrigo Company, con sede a Dublino, ha affermato che Opill sarà molto probabilmente disponibile nei negozi e nei rivenditori online negli Stati Uniti all'inizio del 2024.

L'azienda non ha detto quanto costerebbe il farmaco - una domanda chiave che aiuterà a determinare quante persone useranno la pillola - ma Fre'de'rique Welgryn, vicepresidente globale di Perrigo per la salute delle donne, ha dichiarato in una nota che l'azienda si è impegnata a rendere la pillola "accessibile e alla portata di donne e persone di tutte le età".