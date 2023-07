Kevin Costner pagherà 118.000 euro al mese per il mantenimento dei figli

AGI - L'attore statunitense Kevin Costner dovrà pagare 129.755 dollari (117.862 euro) al mese alla sua ex moglie, la modella e stilista Christine Baumgartner, per il mantenimento dei loro tre figli, come ha ordinato oggi un giudice della California.

Costner dovrà inoltre pagare 200.000 dollari di spese legali e altri 100.000 dollari di spese processuali, secondo quanto riportato da Fox News.

Inizialmente la Baumgartner aveva chiesto un assegno di mantenimento di 248.000 dollari al mese e che l'attore pagasse il 100% delle spese sanitarie, sportive e di doposcuola dei suoi figli. Tuttavia, il giudice ha stabilito che i due devono pagare ciascuno il 50% di questi pagamenti.

Costner, riteneva adeguato pagare 51.940 dollari al mese per il mantenimento dei figli. La star di "Ballando coi lupi" ha sposato la Baumgartner, originaria del Colorado, nel settembre 2004 e in 18 anni di matrimonio hanno avuto tre figli: Cayden, Hayes e Grace.

La scorsa settimana un giudice ha ordinato a Baumgartner di lasciare la proprietà di famiglia che condividevano nella zona di Santa Barbara entro il 31 luglio, rispettando i termini del loro accordo prematrimoniale esistente.

Per l'attore, il matrimonio con la modella era il secondo, dopo quello di 16 anni con Cindy Silva, terminato con un divorzio nel 1994. Costner, 68 anni, ha altri quattro figli adulti da precedenti relazioni, tre dei quali con la Silva e uno con Bridget Rooney. Negli ultimi anni la star di "Guardia del corpo" ha recitato nella serie di successo della Paramount "Yellowstone".