È nato Frank Alfred Odysseus, l'ottavo figlio di Boris Johnson

AGI - L'ex premier Boris Johnson e la moglie Carrie hanno personalmente annunciato la nascita del figlio, il terzo insieme e il primo da quando BoJo si è dimesso da primo ministro, il 9 giugno 2022. Il piccolo Frank Alfred Odysseus Johnson è nato il 5 luglio alle 9.15, come racconta la neo mamma in un post pubblicato su Instagram, con una foto che la ritrae al letto con in braccio il neonato di bianco vestito - come lei - avvolto in una copertina di lana. Uno scatto dolcissimo che cattura lo sguardo amorevole e protettivo di Carrie, 35 anni.

Nel testo del post celebra "una settimana di Frankie" e ironizza sui nomi del piccoletto: "Riuscite a indovinare quale nome ha scelto mio marito?!", con l'emoji della faccina che ride. Per Boris Johnson, Frank Alfred Odysseus è l'ottavo figlio. "Benvenuto al mondo" scrive Carrie, confidando che "vedere i miei due più' grandi abbracciare il loro nuovo fratello con tanta gioia ed eccitazione è stata la cosa più' meravigliosa".

Il primo figlio dei coniugi Johnson, Wilfred, è nato il 29 aprile 2020, nei primi mesi della crisi del Covid-19, e la loro figlia Romy il 9 dicembre 2021. Nel post l'ex first lady ringrazia "l'incredibile" personale del servizio sanitario nazionale NHS del reparto maternita' dell'UCLH, che sono "davvero le persone più straordinarie e premurose che ci siano", per le quali prova "un'immensa gratitudine". L'ex primo ministro britannico ha già quattro figli adulti con la seconda moglie Marina Wheeler e un'altra figlia da una relazione. Invece non ha avuto figli dalla prima moglie Allegra Mostyn-Owen.