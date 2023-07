AGI - L'ossessione di apparire sui social, facendo di ogni post un messaggio politico, potrebbe costare cara a una senatrice repubblicana dell'Arizona. Wendy Rogers, una accanita sostenitrice di Donald Trump, potrebbe essere incriminata con l'accusa di "revenge porn" per aver rilanciato su Twitter una serie di foto proibite che ritraevano nudo Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e apparse su un altro account conservatore.

Rogers ha pubblicato le immagini ai suoi 300 mila follower, senza controllare che tipo di immagini ci fossero nel video allegato. Almeno questa è la spiegazione ufficiale sostenuta dai suoi legali. Nel post, la senatrice aveva scritto: "Ecco qui, nero su bianco. O, apparentemente, come appare a colori su Nbc".

La senatrice ha poi rimosso le immagini su consiglio del suo media manager, ma qualcuno aveva già fatto lo screenshot. Il presidente del Senato statale Warren Petersen, ha commentato: "Rogers non aveva realizzato che quelle immagini erano nel video, fino a quando non le è stato fatto notare. E lei lo ha subito eliminato".

© AFP Hunter Biden

In realtà non è la prima volta che la senatrice trumpiana finisce nella bufera. L'anno scorso era stata censurata dal Senato a causa di un intervento pre-registrato, che lei aveva preparato in vista di una conferenza di suprematisti bianchi. In un passaggio del discorso la senatrice aveva augurato ai suoi nemici di "finire appesi alla forca".

Rogers di recente aveva spinto per l'approvazione di una legge che vietasse a chiunque sotto i 18 anni l'accesso ai contenuti porno e sostenuto quanto fosse preoccupata dalla possibilità che i minori possano entrare facilmente con i contenuti porno presenti sulla rete. Da quando il computer personale di Hunter Biden è stato dimenticato in un negozio di riparazioni nel Delaware, il figlio del presidente è finito in uno scandalo dietro l'altro.

Dal congegno elettronico sono state hackerate circa novemila foto, utilizzate da gruppi conservatori per attaccare la Casa Bianca. Tra le 8.864 immagini postate sul bidenlaptopmedia.com, ci sono centinaia di foto di Hunter mentre si droga e fa sesso con prostitute. Le foto abbracciano un periodo che va dal 2008 al 2019. Alcune riportano anche le coordinate geografiche: Biden Jr. si è fatto fotografare alle Hawaii, a Cabo San Lucas, in Kosovo, nella Repubblica Dominicana, in Cina, a Londra, Parigi, Roma, Belgrado e in tutti gli Stati Uniti.