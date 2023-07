Kiev ammette per la prima volta l'attacco al ponte di Crimea

AGI - Ad attaccare il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, lo scorso 8 ottobre e' stata Kiev. La prima ammissione ufficiale del governo ucraino della responsabilità dell'attacco con un'autobomba all'infrastruttura voluta dallo stesso presidente Vladimir Putin è arrivata dalla viceministra della Difesa, Hanna Malyar.

Ieri sera, in occasione del 500mo giorno dall'inizio della guerra ha pubblicato su Telegram un elenco cronologico dei successi delle forze armate di Kiev: "273 giorni da quando è stato effettuato il primo attacco sul ponte di Crimea per interrompere la logistica dei russi", si legge nel post. In precedenza, l'intelligence ucraina aveva negato la responsabilità dei servizi speciali di Kiev nell'attacco al ponte di Kerch.