AGI - "Il mio pensiero? L'Italia ha aderito alla Convenzione sulle munizioni a grappolo, che ne vieta l'uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio. Ero sottosegretario alla Difesa, nel 2011, quando la ratificammo. PS I russi le usano da sempre. Anche in Ucraina. Dall'inizio". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando la decisione degli Usa di inviare a Kiev munizioni a grappolo.

La Russia ritiene che la consegna alle truppe ucraine, da parte della Casa Bianca, di bombe a grappolo sia un altro passo verso una nuova guerra mondiale e ricorda anche che in passato Washington ha definito l'utilizzo di questi ordigni esplosivi "un crimine di guerra".

"Washington continua ad alzare la posta in gioco", ha scritto l'ambasciatore russo a Washington, Anatoli Antonov, sull'account Telegram della legazione russa negli Stati Uniti. "Tuttavia, l'attuale livello di provocazioni statunitensi è davvero fuori scala e avvicina l'umanità a una nuova guerra mondiale".

Gli Stati Uniti "sono così ossessionati dall'idea di sconfiggere la Russia che non si rendono conto della gravità delle loro azioni"; e a suo avviso, in questo modo gli Usa "non fanno che causare più morti e prolungare l'agonia del regime di Kiev".

"Crediamo fermamente che le armi occidentali non ostacoleranno in alcun modo gli obiettivi dell'operazione militare speciale volta a sradicare le minacce alla sicurezza della Federazione Russa, compreso il nazismo alimentato in Ucraina". A suo avviso, le bombe a grappolo "sono un gesto di disperazione" e la loro fornitura all'Ucraina "parla dell'impotenza" dei partner occidentali di Kiev nel corso della guerra, giunta ormai a 500 giorni.