AGI - L'ex sindaco di New York, Bill de Blasio, e sua moglie, Chirlane McCray, si separano: non divorziano, anzi continueranno a vivere insieme, per ora, nella loro casa di Brooklyn, ma hanno comunque deciso di cominciare a uscire con altre persone. I due lo hanno annunciato in un'intervista pubblicata sul New York Times, ma la decisione - hanno raccontato - è stata presa un paio di mesi fa.

"Una delle cose che stiamo dicendo al mondo è che non c'è bisogno di possedersi", ha sottolineato de Blasio. "Anche in questo momento di cambiamento, questa è una storia d'amore", ha aggiunto in un tweet collegato all'intervista. "È un grande cambiamento per noi, ma Bill e io siamo ancora molto innamorati", gli ha fatto eco McCray, che poche ore dopo è stata intercettata dai tabloid newyorkesi all'esterno della casa della coppia a Park Slope.

Even at this moment of change, this is a love story https://t.co/NGG7ejV1yF — Bill de Blasio (@BilldeBlasio) July 5, 2023

"Spero che riusciremo a essere un modello per come le coppie possono comunicare onestamente su quali siano i loro bisogni e su come comportarsi quando decidono di muoversi in un'altra direzione", ha spiegato McCray, che prima di sposarsi aveva fatto coming out, dicendo che era lesbica. Cala cosi' il sipario su una delle coppie birazziali più' potenti d'America, una coppia considerata un fulgido esempio di un futuro americano socialmente progressista.

La coppia si era conosciuta mentre entrambi lavoravano in municipio sotto il sindaco David Dinkins, il primo uomo di colore eletto a guidare la città: lui la corteggio' a lungo, alla fine la convinse e la coppia si sposo' nel 1994. Durante la sua carriera politica, de Blasio ha sempre messo la moglie e la famiglia al centro della scena: celebre lo spot in cui il figlio Dante rassicurava l'elettorato dicendo che il padre non era "un tipo bianco noioso".

La coppia raggiunse l'apice della fama durante i due mandati da sindaco di de Blasio dal 2014 al 2021 e durante la sua sfortunata e breve campagna presidenziale del 2020 (sulla quale peraltro lei non era d'accordo). De Blasio si è detto convinto che buona parte della causa del fallimento della relazione sia stato il suo incarico come primo cittadino della 'grande mela': il grande stress legato all'incarico di guidare la più grande città del Paese gli ha tolto tempo e attenzione che avrebbe dovuto prestare a sua moglie.

"Ci ha portato via un po' della nostra anima", ha raccontato ancora nell'intervista. Anche la pandemia di Covid-19 ha pesato e McCray aveva anche criticato la decisione di de Blasio di candidarsi alla presidenza nel 2020: l'aveva definita una "distrazione".