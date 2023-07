AGI - La giornalista di Novaya Gazeta, Elena Milashina, è stata aggredita e picchiata brutalmente in Cecenia mentre era insieme all'avvocato Alexander Nemov. La macchina sulla quale viaggiavano sulla strada dall'aeroporto è stata bloccata e uomini armati li hanno aggrediti, picchiandoli e distruggendo l'attrezzatura.

I due, che sono stati ricoverati in ospedale, si trovavano in Cecenia per il verdetto nel caso contro Zarema Musaeva, madre dell'avvocato per i diritti umani Abubakar Yangulbaev.

Come ha riferito l'organizzazione per i diritti umani Memorial, "le dita di Elena Milashina sono state rotte e a volte perde conoscenza, ha lividi su tutto il corpo". Gli aggressori hanno minacciato di ucciderli, puntando una pistola alle loro teste, ha aggiunto Nemov.

Elena Milashina, a journalist from Novaya Gazeta (Noble Peace Prize 2021), arrived to Chechnya today to attend a court hearing in a bogus prosecution case. Armed masked men viciously beat & abused her and a lawyer working on the case. Both are in hospital w injuries ⁦@hrw⁩ pic.twitter.com/fUCUvbQAmu — Tanya Lokshina (@TanyaLokshina) July 4, 2023

Elena Milashina è considerata da molti l'erede di Anna Politkovskaja. In una foto che circola su Twitter si vede la reporter con entrambe le mani fasciate, la testa rasata e ricoperta, insieme alla faccia, di una sostanza verde.

Sembra che si tratti di un antisettico comunemente venduto in Russia e già utilizzato nel 2017 per due volte in attacchi contro l'oppositore del Cremlino, Alexei Navalny; ha effetti collaterali sia sulla pelle che agli occhi e può arrivare a causare cecità.