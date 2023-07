Le acque di Fukushima saranno scaricate nell'oceano. Via libera dell'Aiea 

AGI - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha dato il via libera allo scarico nell'oceano delle acque della centrale di Fukushima, devastata dalla triplice catastrofe (sisma, tsunami, incidente nucleare) dell'11 marzo 2011. Secondo l'agenzia, lo scarico è "in linea con gli standard di sicurezza dell'Onu" ed è "trascurabile" l'impatto radiologico per la popolazione e l'ambiente.

Stamane era arrivato in Giappone il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, che ha incontrato il premier giapponese Fumio Kishida. Il rapporto di fatto sostiene il piano giapponese di rilasciare l'acqua in mare, acque che - secondo l'ente che gestisce la centrale (Tokyo Electric Power Co) - è stata filtrata per rimuovere la maggior parte del materiale radioattivo.

La Cina critica l'Aiea

Duro attacco della Cina al rapporto dell'Aiea, giudicato "frettoloso". La Cina, si legge in una nota del ministero degli Esteri, "si rammarica della frettolosa pubblicazione del rapporto da parte dell'agenzia" dell'Onu. "Riteniamo che i rapporti delle agenzie non possano servire da 'talismano' e 'passaporto' per il Giappone per scaricare in mare", prosegue la nota di Pechino, che accusa l'Aiea di non avere "valutato l'efficacia a lungo termine delle apparecchiature di depurazione del Giappone e non ha confermato l'autenticità e l'accuratezza dei dati sull'acque inquinata dal nucleare". Le conclusioni dell'Aiea, è il giudizio della Cina, "sono relativamente limitate e unilaterali".

Pechino punta il dito contro Tokyo

La Cina accusa il Giappone di avere ignorato le preoccupazioni internazionali riguardanti lo scarico delle acque della centrale di Fukushima e di usare l'oceano come una fogna. Termini durissimi, quelli di Pechino, che compaiono in un comunicato del ministero degli Esteri, in cui la Cina ha criticato il rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Agenzia Atomica

"Per considerazioni di costo economico", sottolinea la nota della diplomazia di Pechino, "il Giappone ha ignorato le preoccupazioni e l'opposizione della comunità internazionale e ha insistito per scaricare l'acqua contaminata dal nucleare in mare, utilizzando l'oceano Pacifico come una fogna".

Kishida prova a rassicurare: "Nessun impatto negativo"

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, promette che lo scarico in mare delle acque della centrale di Fukushima non avrà un "impatto negativo" sulle popolazioni e intende continuare a fornire spiegazioni sul piano con un "alto grado di trasparenza".

Il premier giapponese, nel colloquio avuto oggi con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha detto che "non permetterà che le emissioni abbiano un impatto negativo sulla salute delle popolazioni e sull'ambiente in Giappone e nel mondo".