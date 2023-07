L'appello della nonna di Nahel: "Fermatevi". Schierati 45 mila agenti in vista di una sesta notte di tumulti per la morte del diciassettenne ucciso dalla polizia a Nanterre. Attaccata la casa del sindaco di L'Hay-les-Roses. La moglie è in ospedale. Il primo ministro Borne promette "fermezza" e assicura che il governo "non lascerà passare alcuna violenza"