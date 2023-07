AGI - Continua l'ondata di disordini e scontri in Francia dopo la morte di Nahel, il diciassettenne ucciso da un poliziotto a Nanterre. Nella quinta notte si sono registrati tumulti a Lione, Parigi e Marsiglia, e oltre 1.000 persone sono state arrestate. Il Governo ha schierato 45 mila agenti.

L'ondata di violenza non ha interessato solo i grandi centri. Nella notte, si è verificato un attentato con un'auto contro l'abitazione del sindaco di L'Ha-les-Roses, un piccolo comune nella Val- de-Marne, a sud di Parigi. È "un fatto intollerabile", ha tuonato il primo ministro francese, Elisabeth Borne, aggiungendo che "i colpevoli saranno perseguiti con la massima fermezza".

© Nassim Gomri/AFP La casa del sindaco di L'Hay-les-Roses dopo l'attacco

"Il primo ministro condanna questi fatti intollerabili e dà il suo pieno sostegno al sindaco di L'Hay-les-Roses e ai suoi parenti. Ha inviato un messaggio al sindaco e alla sua famiglia che sono ancora sotto shock. I colpevoli saranno perseguiti con la massima fermezza", si legge in una nota di Matignon.

Intanto la procura ha comunicato che gli autori dell'attentato, probabilmente hanno lanciato il veicolo "per bruciare" l'abitazione del sindaco. Secondo il procuratore della Repubblica di Cre'teil, Stephane Hardouin, "i primi rilievi fanno ipotizzare che il veicolo sia stato lanciato per bruciare la villetta". "In una bottiglia di coca cola è stato scoperto un accelerante", ha aggiunto il gip, denunciando il fatto come di "estrema gravità".

© AFP i disordini in Francia della notte scorsa

Nella notte, il sindaco, Vincent Jeanbrun, primo cittadino di L'Ha-les-Roses in Val-de-Marne, ha pubblicato un tweet.

"Mia moglie e i miei figli sono scioccati e feriti", ha scritto Jeanbrun. Secondo Le Figaro, che cita fonti dell'entourage del primo cittadino, Jeanbrun si trovava nella sede del municipio, barricato da filo spinato, quando un gruppo di persone si è radunato davanti a casa sua dove si trovavano sua moglie e i due bambini piccoli.

I rivoltosi hanno utilizzato un'auto per sfondare il cancello del giardino, poi hanno dato fuoco al veicolo, "con la chiara intenzione di dare fuoco alla casa del sindaco". La moglie di Vincent Jeanbrun è poi fuggita frettolosamente con i suoi due figli ed è rimasta ferita durante la fuga inseguita dagli aggressori ed è stata ricoverata in ospedale. Dopo l'aggressione la procura di Creteil ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio, riporta BFMTv.

Vertice all'Eliseo nel tardo pomeriggio

Una nuova riunione per fare il punto della situazione dopo cinque giorni di proteste e disordini in Francia è stata convocata questa sera all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce lo stesso Eliseo. La riunione, alla quale parteciperanno la premier, il ministro dell'Interno e quello della Giustizia, dovrebbe tenersi alle 19,30.