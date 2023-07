AGI - Due persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in una sparatoria durante una festa di quartiere a Baltimora. Lo riferiscono i media Usa. Nove persone sono state trasportate negli ospedali della zona e tre dei feriti sono in condizioni critiche.

Non ci sono informazioni sui sospetti o sul movente al momento, ma gli investigatori stanno "lavorando su un'ampia scena del crimine", dicono gli inquirenti. Il sindaco di Baltimora, Brandon Scott, ha descritto l'incidente come "un atto sconsiderato e codardo che è accaduto qui e che ha alterato in modo permanente molte vite ed è costato la vita a due persone". La tragedia "mette in luce gli impatti e la necessità di affrontare l'eccessiva proliferazione di armi illegali nelle nostre strade e la possibilità per coloro che non dovrebbero averle di metterle le mani sopra", ha aggiunto.

La polizia ha ricevuto diverse chiamate per una sparatoria poco dopo le 0:30 di domenica (le 6:30 in Italia) in una festa di strada nel quartiere Brooklyn della città, nello stato del Maryland, ha dichiarato il commissario di polizia ad interim Rich Worley durante una conferenza stampa. "All'arrivo degli agenti abbiamo trovato diverse vittime con ferite da arma da fuoco", ha detto Worley.

Le vittime hanno 18 e 20 anni

Una donna di 18 anni è stata trovata deceduta sulla scena del crimine, mentre è stata confermata anche la morte di un uomo di 20 anni, ha dichiarato la polizia.

Le vittime ferite sono state curate negli ospedali della zona, ha aggiunto, e tre di loro sono in condizioni critiche. Worley ha detto che le autorità stanno lavorando per identificare un sospetto e determinare un movente per la sparatoria. "Si tratta di una scena del crimine molto estesa, i nostri detective rimarranno qui per un bel po'".

Con più armi da fuoco che abitanti, gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di morti per arma da fuoco di qualsiasi altro Paese sviluppato - almeno 44.357 nel 2022, compresi 24.090 suicidi, secondo il Gun Violence Archive (GVA).

La sparatoria di massa di oggi è stata almeno la 337esima a verificarsi quest'anno, secondo il GVA, che definisce una "sparatoria di massa" come un incidente legato alle armi da fuoco in cui vengono ferite o uccise quattro o più persone.