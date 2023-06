Le proteste in Francia e i video come "armi" contro la polizia

AGI - Nahel, Michel Zecler, Cedric Chouviat... Negli ultimi anni, i video - spesso amatoriali - hanno puntualmente contraddetto le dichiarazioni degli agenti di polizia che mettevano in dubbio il comportamento delle vittime di violenza, decuplicando l'impatto di alcuni casi. Pubblicate meno di due ore dopo la sparatoria che ha causato la morte del diciassettenne, le immagini del blocco del traffico di martedì a Nanterre hanno scioccato anche i più alti livelli di governo, cambiato il corso delle indagini e causato tre notti consecutive di disordini in molte città francesi.

Il video, diventato virale e rapidamente verificato, mostra l'agente di polizia che spara a Nahel dal lato del veicolo mentre questo riprende a muoversi, anche se fonti della polizia avevano inizialmente affermato che l'adolescente tentava di investire l'agente.

Dieci giorni prima, con molto meno clamore, Alhoussein Camara era stato ucciso durante un blocco del traffico a Saint-Yrieix. Anche lui avrebbe cercato di sfuggire all'arresto. Ma al momento non è stato reso pubblico alcun video. Secondo la Procura, non ci sono immagini della telecamera del poliziotto, "per insufficienza di prove". A pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, questi due esempi illustrano l'importanza delle prove video in questi casi.

La pratica americana del "copwatch"

Se il caso recente più emblematico è scoppiato negli Stati Uniti, con l'agonia di George Floyd sotto il peso di un agente di polizia nel 2020 a Minneapolis, anche gli schermi francesi sono stati saturati da immagini video, come durante il movimento dei "gilet gialli".

Per anni la Francia ha seguito la pratica americana del "copwatch" (filmare la polizia per rendere pubblici gli abusi). Nel 2008, il futuro regista Ladj Ly ha filmato il violento arresto di un giovane nella sua casa di Montfermeil, che ha portato alla condanna dei poliziotti. Anni dopo, la storia ha fornito la base per il pluripremiato film "Les Misèrables". Da allora, gruppi di attivisti come "Urgence notre police assassine" chiedono che questo gesto diventi un riflesso.

Il video "è l'unica arma dei cittadini, altrimenti non ci saranno mai processi", ha dichiarato Amal Bentounsi all'AFP nel 2020. Il capo della polizia, Agnes Thibault-Lecuivre, è tuttavia cauta. "Dire che se non ci sono immagini, si ascolta la versione della polizia è falso e totalmente riduttivo", ha dichiarato a L'Obs. Può "accelerare un'indagine, ma non è mai l'alfa e l'omega".

"In questo ambito, la prova video ha un ruolo centrale", osserva un giudice istruttore parigino. In questi casi, "la materia prima sono ora i video di passanti, dilettanti, curiosi o giornalisti", aggiunge. La morte del fattorino Cèdric Chouviat a Parigi, durante un burrascoso blocco del traffico nel gennaio 2020, fu documentata grazie a un appello di testimonianza, che ha mostrato lo "strozzamento posteriore" che ha portato l'uomo a terra prima della sua morte, una tecnica assente dal rapporto iniziale dell'intervento.

Anche altri video, inizialmente più inaspettati, hanno cambiato il corso delle indagini. Michel Zecler, un produttore musicale nero picchiato da agenti di polizia nel novembre 2020 a Parigi, era stato inizialmente indagato per aggressione e percosse. Ma le riprese private delle telecamere a circuito chiuso della scena, diffuse da Loopsider nel tweet più condiviso in Francia nel 2020, hanno permesso di chiudere il caso e di incriminare quattro agenti di polizia responsabili dell'arresto. Per il produttore, intervistato ieri da Mediapart, "Nahel sarebbe stato ancora più macchiato e la sua famiglia avrebbe sofferto ancora di più" senza il video della sua morte.

"Questa vittima sarebbe stata trasformata nel delinquente perfetto". Il video è diventato così virale perché "si vede il fuoco che esce dalla pistola" del poliziotto, osserva l'avvocato Ariè Alimi."Non ci possono essere più discussioni. "Con questo video abbiamo visto ciò che di solito non vediamo", ha commentato mercoledì Assa Traorè a Les Inrocks. La morte nel 2016 di suo fratello, Adama Traorè, 24 anni, in seguito al suo arresto da parte dei gendarmi, non è stata documentata da alcuna immagine. Questo caso, che è diventato l'emblema della violenza della polizia in Francia, dimostra quanto sia difficile fare a meno delle immagini.