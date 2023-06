AGI - L'attore americano Kevin Spacey si presenta oggi in tribunale per l'inizio dell'atteso processo per 12 aggressioni sessuali a diversi uomini tra il 2001 e il 2013, che egli nega "vigorosamente". Vincitore di due Oscar per "American Beauty" (1999) e "I soliti sospetti" (1995), Spacey, 63 anni, sarà processato per quattro settimane presso la Southwark Crown Court, nel sud di Londra.

L'udienza iniziale di oggi dovrebbe iniziare alle 11,30 italiane, ma potrebbe essere dedicata solo a questioni procedurali.

La star di Hollywood è stata accusata a novembre dai procuratori britannici di sette aggressioni sessuali tra il 2001 e il 2004, nei confronti di un uomo che avrebbe costretto, tra le altre cose, a "impegnarsi in una relazione sessuale non consensuale".

Queste accuse si sono aggiunte al suo già pesante curriculum davanti alla giustizia britannica, che nel maggio 2022 lo aveva accusato di cinque aggressioni sessuali su tre uomini tra il 2005 e il 2013, quando era direttore del prestigioso teatro Old Vic di Londra.