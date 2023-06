>

Prigozhin "visto in un hotel a Minsk". Lavrov: "Gli Usa non coinvolti nella rivolta"

Wagner fa sapere che dopo il fallimento della rivolta dello scorso fine settimana, continua a funzionare come prima. Per il Ministro degli esteri russo, gli 007 Usa sapevano della rivolta ma non hanno detto nulla "nella speranza che avesse successo" E Shoigu è riapparso in tv