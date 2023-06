AGI - Si chiama Scooter ed è il 'cane più brutto del mondo', premiato non solo per la sua bruttezza, ma anche per il suo coraggio e la sua resilienza. Scooter, un cane cinese crestato, infatti ha rischiato l'eutanasia perché nato deforme; ma ora è salito sul podio più alto, a pieni voti, del bizzarro concorso, che si tiene da 50 anni, con immutato successo, alla fiera Sonoma-Marin di Petaluma, in California.

Nato con le zampette rivolte all'indietro, Scooter era in una nidiata di cuccioli, quando ha visto la luce sette anni fa, a Tucson, in Arizona: considerata le sua deformità, l'allevatore aveva deciso di portarlo ad abbattere perché era certo che non avrebbe mai camminato.

Ma il gruppo Saving Animals From Euthanasia decise di dargli una chance e ha avuto ragione. Perché Scooter, che ha anche la lingua ostinatamente penzolante, ha imparato a usare le zampe anteriori per spostarsi; e utilizza quelle posteriori per appoggiarsi, come a un treppiede, quando vuole riposarsi.

© AFP Scooter con la sua padrona

Un gruppo di volenterosi ha anche finanziato l'acquisto di un carrellino con le ruote che lo aiuta a spostarsi; e adesso, grazie alla terapia e al carrello speciale, Scooter è in grado di camminare e "non ha idea di essere diverso dagli altri cani", recita la sua biografia.

© AFP

"Felicissima e incredibilmente orgogliosa" la sua proprietaria, Linda Elmquist: "Scooter - ha detto- ha sfidato tutte le avversità e ci ha mostrato il vero significato di resilienza e determinazione".