AGI - Tensione a Mosca, dove vengono messe in campo misure straordinarie di protezione dei centri di poteri. Diversi media russi, tra cui la tv Dozhd e Moscow Times, segnalano che diversi mezzi militari presidiano alcuni edifici sensibili in città.

L'agenzia di stampa statale russa Tass ha confermato che durante la notte a Mosca sono state messe in atto misure di sicurezza, dopo l'appello del leader del gruppo paramilitare Wagner a ribellarsi al comando militare russo. "Le misure di sicurezza sono state rafforzate a Mosca, i siti più importanti sono sottoposti a maggiore sicurezza", così come "gli organi statali e le infrastrutture di trasporto", ha detto a Tass un funzionario non identificato delle forze di sicurezza.

Il gruppo Wagner ha varcato confine russo a Rostov

Il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che il suo esercito privato ha varcato il confine russo ed è entrato nella regione di Rostov, nel sud del Paese. "Abbiamo attraversato il confine di stato in tutti i luoghi. Le guardie di frontiera sono uscite e hanno abbracciato i nostri combattenti. Ora stiamo entrando a Rostov", ha detto in un audio pubblicato sul suo canale Telegram.

Prigozhin, che si è ribellato al comando militare russo, ha promesso di "andare fino in fondo" e di "distruggere tutto ciò che verrà messo" sul suo percorso, sostenendo che le sue truppe sono entrate nel territorio russo. "Continuiamo, andremo fino in fondo", ha detto in un messaggio audio su Telegram, dopo aver annunciato che le sue forze, dislocate in Ucraina, "hanno superato (...) il confine dello Stato russo". Prigozhin afferma di avere 25.000 combattenti.

La procura russa apre un procedimento per ribellione

Il procuratore generale, Igor Krasnov, ha riferito al presidente russo Vladimir Putin dell'apertura di un procedimento penale sul tentativo di organizzare una ribellione armata. Lo ha detto l'addetto stampa del leader russo Dmitry Peskov, secondo quanto riferito dai media.

"Il procuratore generale della Federazione Russa Krasnov ha riferito a Putin nel contesto dell'avvio di un procedimento penale in relazione al tentativo di organizzare una ribellione armata", ha detto Peskov.

Biden informato della situazione in Russia

La Casa Bianca sta monitorando la situazione in Russia dopo la rivolta del gruppo paramilitare Wagner contro lo stato maggiore russo. Lo ha riferito un portavoce, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden viene costantemente informato. "Stiamo monitorando la situazione e parleremo con i nostri alleati e partner riguardo a questi sviluppi", ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adam Hodge.

Putin segue gli sviluppi della ribellione

Il presidente russo Vladimir Putin è "continuamente informato" degli sviluppi dopo l'annuncio di una ribellione armata da parte del leader del gruppo paramilitare Wagner.

Lo riferisce il Cremlino. "I servizi speciali, le forze dell'ordine, vale a dire il Ministero della Difesa, l'FSB (servizi di sicurezza), il Ministero dell'Interno, la Guardia Nazionale, informano continuamente il presidente sulle misure adottate per attuare le istruzioni loro impartite", ha detto alle agenzie di stampa russe il portavoce presidenziale Dmitry Peskov.

L'Ucraina prepara l'offensiva a Bakhmutovsky

Kiev starebbe concentrando diverse brigate per un'offensiva nella direzione tattica di Bakhmutovsky, approfittando della provocazione di Yevgeny Prigozhin. Lo ha riferito il ministero della Difesa, secondo quanto riportano media russi. Intanto l'allarme antiaereo suona in tutta l'Ucraina, secondo i dati cartografici online del Ministero della trasformazione digitale ucraino. L'allarme nelle regioni di Cherkasy, Volyn, Lvov, Ternopil, Khmelnytsky, Ivano-Franskov, Transcarpazia, Rivne e Chernivtsi è stato annunciato tra le 2.20 e le 2.3.

La difesa antiaerea ucraina è in azione a Kiev e si sono sentite esplosioni a Kharkiv. Lo hanno riferito le autorità di entrambe le città. "La difesa aerea sta funzionando nella capitale", ha detto l'amministrazione militare di Kiev su Telegram. "Esplosioni udite a Kharkiv", ha detto Igor Terekhov, sindaco della seconda città del Paese.

Il gruppo Wagner abbatte un elicottero militare russo

Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato che le sue forze hanno abbattuto un elicottero militare russo. "Proprio ora un elicottero ha aperto il fuoco su una colonna di civili, è stato abbattuto dalle unità di Wagner", ha detto Yevgeny Prigozhin in un nuovo messaggio audio, senza specificare il luogo dell'incidente.

Il comandante ha accusato il capo di stato maggiore russo e viceministro della Difesa Valery Gerasimov di aver ordinato un attacco aereo "in mezzo alle auto di civili". Lo riporta la Cnn. "Il campo dello staff generale - ha detto Prigozhin - ha appena dato l'ordine di far decollare gli aerei e aprire il fuoco sulle colonne di auto di civili e i camion". "Non gli interessa chi ucciderà - ha aggiunto - uccidono civili da un anno e mezzo invece di combattere il nemico". Prigozhin ha lodato i piloti russi per "essersi rifiutati di eseguire gli ordini".

Il governatore Rostov a cittadini: "Restate in casa"

Il governatore della regione di Rostov, attualmente sotto attacco da parte del gruppo paramilitare russo Wagner, ha lanciato un appello ai cittadini a restare calmi e chiusi in casa. "Le forze dell'ordine - ha sottolineato in un messaggio su Telegram Vassily Golubev - stanno facento tutto il necessario per mantenere la zona al sicuro". Il capo della Wagner, Evgeny Prigozhin, confermando la rivolta nei confronti del Cremlino, ha dichiarato di essere entrato nella regione di Rostov, ma nel messaggio del governatore Golubev non si dice se Prigozhin è realmente entrato in città.

Lo scontro Wagner-Putin per gli Usa era atteso da gennaio

È dai primi di gennaio che gli 007 Usa avevano notizie di un possibile scontro interno tra il gruppo paramilitare russo Wagner e il Cremlino. Lo riporta la Cnn. Alti funzionari del governo americano avevano rilevato tensioni tra Mosca e il capo della Wagner, Evgeny Prigozhin.

L'intelligence Usa si aspettava un'escalation nei mesi seguenti. Sempre a gennaio un alto rappresentante della Casa Bianca aveva rivelato come la Wagner stesse diventando un "centro di potere rivale nei confronti dell'esercito russo e di altri militari russi". Secondo report degli 007 americani, a quel tempo Prigozhin stava portando avanti i propri interessi in Ucraina, invece di seguire le direttive del Cremlino.