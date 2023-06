AGI - Per più di due mesi attraverso la Francia, toccando 64 territori e 400 città: è stato reso noto il percorso della torcia olimpica di Parigi 2024, in cui si alterneranno 10mila tedofori dall'arrivo, l'8 maggio, fino al 26 luglio.

"Si tratta di un momento chiave che dà il via ai festeggiamenti, un momento che segna i ricordi e fa risplendere il Paese ospitante", hanno dichiarato gli organizzatori nella presentazione nel grande anfiteatro della Sorbona, luogo simbolo dal quale nel 1892 il barone Pierre de Coubertin rilanciò l'idea di organizzare le Olimpiadi.

La storia della Francia valorizzata

Il tracciato è stato ideato per valorizzare la storia della Francia, il suo patrimonio ambientale e artistico, oltre all'artigianato, le tradizioni e la vitalità dello sport ai quattro angoli dell'Hexagone.

I 10mila tedofori, 3mila dei quali nelle staffette a squadre, sono già stati selezionati dal comitato parigino tra atleti, famosi o anonimi, personalità del mondo artistico, culturale o gastronomico, membri di associazioni e persone impegnate per l'ambiente o per rendere il mondo più giusto e più equo.

L'accensione a Olimpia il 16 aprile

Accesa il 16 aprile 2024 a Olimpia dai raggi del sole, la fiamma effettuerà, come da tradizione, una staffetta di nove giorni in Grecia, prima della cerimonia di consegna il 26 aprile allo stadio Panatenaico di Atene.

Il giorno successivo si imbarcherà, dal porto del Pireo, a bordo del Belem, e sarà scortata da 15 giovani scelti nell'ambito di un programma di integrazione lanciato dalla 'Caisse d'Epargnè francese, che sponsorizza la staffetta.

L'8 maggio arriva a Marsiglia

L'8 maggio l'arrivo via mare a Marsiglia, dove ci saranno due giorni di festeggiamenti nel porto turistico di Roucas Blanc, sito olimpico per la vela, al locale velodromo, nei quartieri settentrionali della città e nella basilica Nostra Signora della Guardia.

A ogni tappa, per 68 giorni, verrà posizionata una "bolla di sicurezza" attorno al portatore e alla torcia per garantire il regolare svolgimento della staffetta, mentre i "guardiani della fiamma" assicurano che non si spenga mai, nemmeno di notte.

Coinvolti i territori d'oltremare

Nei 64 territori coinvolti, tra cui quelli d'oltremare - Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Polinesia francese e Riunione - la fiamma non sarà visibile ovunque.

La staffetta non si svolge in modo continuo ma a segmenti, che si susseguono nell'arco della giornata, e in media ogni tedoforo percorrerà 200 metri. In ogni territorio sono stati selezionati sette punti, tra cui le quattro città più popolose, per far vedere la fiamma a un numero maggiore di persone, e tre siti simbolici da un punto di vista storico, culturale e sportivo.

I luoghi più suggestivi

Tra i luoghi più noti e suggestivi del percorso della torcia olimpica ci saranno le arene romane di Arles, il palazzo del festival di Cannes, il Monte Bianco, la baia del Monte Saint Michel, le spiagge dello sbarco della Seconda Guerra mondiale, la Polinesia, il centro spaziale di Kourou, i vigneti di Bordeaux, il castello di Versailles, la casa di Giovanna d'Arco a Orlèans, la città medievale di Carcassone, le gole del Verdon e il memoriale di Verdun.

Il 14 e 15 luglio la fiamma sarà a Parigi, in Parlamento e per la festa nazionale francese. Tornerà poi nella capitale il 26 luglio per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.