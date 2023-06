AGI - Decine di bambini e adulti intonano slogan dedicati al primo ministro indiano Narendra Modi, decine di persone sventolano la bandiera dell'India. Ci sono almeno sessanta giornalisti al seguito di Modi. È cominciato così alla Casa Bianca l'incontro ufficiale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo il gala andato in scena ieri sera.

Biden e la first lady Jill Biden, con un lungo vestito viola, hanno ricevuto calorosamente Modi. A centinaia adulti e bambini hanno invocato il suo nome. Tutto il governo americano, a cominciare dal segretario di Stato Antony Blinken, schierato per stringere la mano al leader in visita.

Obiettivo: staccare l'India dalla Russia

Un applauso ha saluto il momento in cui Biden e Modi sono saliti sul palco ufficiale, per l'esecuzione degli inni dei due Paesi. Biden, con un gesto studiato, si è portato simbolicamente la mano sul cuore all'esecuzione dell'inno dell'India. E ha ripetuto il gesto con quello americano. C'èra grande attesa per questo bilaterale, su cui gli Stati Uniti puntano molto per staccare l'India dall'influenza del presidente russo Vladimir Putin.

In discussione ci sono nuove forniture di armi, e collaborazioni più strette in campo tecnologico. Subito dopo la cerimonia iniziale, Biden e Modi si riuniranno nello Studio Ovale per discutere.

"Una nuova direzione"

"Abbiamo preso importanti decisioni che hanno aggiunto un nuovo capitolo alla nostra collaborazione a livello globale e hanno indicato una nuova direzione", ha detto Modi al termine del bilaterale. "Oggi - ha aggiunto - l'America è il più grande partner commerciale dell'India. Abbiamo convenuto di superare alcune questioni che duravano da tempo e avviato un nuovo inizio".

Dal bilaterale, ha spiegato Modi, è quindi emersa una "nuova partnership" tra Usa e India che spazierà dalla tecnologia alla difesa, alla catena di distribuzione e le missioni spaziali. Il capo del governo di Nuova Delhi ha parlato di "nuove opportunità di lavoro in entrambi i Paesi".

"La cooperazione sulla difesa - ha aggiunto - tra India e America simbolizza la fiducia reciproca e la condivisione delle priorità strategiche". Modi ha fatto riferimento anche alla decisione dell'americana General Electric di aprire una manifattura in India per la produzione di motori.

Modi: "Abbiamo parlato della tragedia ucraina"

"Io penso che il cambiamento climatico sia il problema più grave che ci troviamo di fronte. Noi stiamo muovendo il Paese verso fonti di energia rinnovabile, solare, eolica e idrogeno", ha detto da parte sua Biden.

"Abbiamo parlato della tragedia umanitaria in Ucraina", ha aggiunto Biden facendo riferimento alle "tragedie umane scatenate dalla Russia, nella brutale guerra in Ucraina".