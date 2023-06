È morto Robert Gottlieb, editor di centinaia di scrittori

AGI - L'editor letterario Robert Gottlieb è morto mercoledì all'età di 92 anni in un ospedale di New York. Gottlieb ha lavorato per tre decenni presso le case editrici Simon & Schuster e Knopf, dove ha ricoperto incarichi dirigenziali; tra le sue mani sono passati i romanzi di centinaia di acclamati scrittori, come Tony Morrison, John Le Carré, Robert Caro o Salman Rushdie.

È stato anche redattore per cinque anni della rivista New Yorker, che oggi gli ha dedicato un lungo necrologio in cui ha ricordato come l'editing del romanzo "Comma 22" (1961) di Joseph Heller, diventato un bestseller, abbia lanciato la sua carriera.

The famed editor Robert Gottlieb has died, at age 92. Read David Remnick’s remembrance. https://t.co/tF63H3OKlD — The New Yorker (@NewYorker) June 15, 2023

Nato nel 1931 a New York, è figlio unico di una coppia di accaniti lettori, dai quali impara ad amare la letteratura al punto da leggere "tre o quattro libri al giorno dopo la scuola fino a 16 ore di fila", Gottlieb studiò letteratura alla Columbia University entrando nella casa editrice Simon & Schuster nel 1955.

Nel 1968, è passato a Knopf come redattore capo e vicepresidente, diventandone presidente nel 1973. Successivamente tra il 1987 e il 1992, Gottlieb è stato editore della rivista New Yorker. Ha sempre preferito l'editing alla scrittura e lo ha affermato in diverse interviste, ma la sua eredità include, oltre alle sue accurate edizioni, alcune memorie, "Avid reader: a life" (2016) e altri manoscritti, dalle biografie alle recensioni raccolte nei libri.