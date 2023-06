Mosca risponde alla controffensiva dall'alto. Ferito il braccio destro di Kadyrov

AGI - L'aumento degli attacchi aerei russi delle ultime due settimane, soprattutto nella parte meridionale dell'Ucraina, è parte della risposta delle forze di Mosca alla controffensiva ucraina: lo rileva nella sua analisi quotidiana l'intelligence della difesa britannica. Le forze aeree russe, scrivono gli analisti di Londra, "tentano di sostenere le truppe di terra con attacchi aerei".

Ma nonostante siano aumentate, spiega il bollettino, il numero di uscite giornaliere di aerei da combattimento "rimane molto più basso rispetto al picco di 300 missioni giornaliere dell'inizio della guerra". Quanto alla scelta del quadrante meridionale, "dall'inizio dell'invasione, il sud dell'Ucraina è stato spesso più esposto alle operazioni aeree russe rispetto ad altri settori del fronte". L'aumento dell'uso di armi guidate "permette agli aerei d'attacco di rimanere ben lontani dai loro obiettivi".

"Ferito" in battaglia il braccio destro di Kadyrov

Uno dei comandanti ceceni impegnato al fronte in Ucraina, Adam Delimkhanov, che è anche deputato alla Duma russa e soprattutto il 'numero due' di Ramzan Kadyrov, è stato ferito in battaglia "ma e' vivo". Lo ha reso noto l'emittente tv del ministero della Difesa russa, Zvezda, che però non ha specificato dove o quando si sia verificato l'incidente. L'uomo è considerato molto vicino a Kadyrov, che ha fatto anche un bizzarro appello all'intelligence ucraina per ritrovarlo.

Secondo fonti ucraine, il corteo di Delimkhanov è finito in un'imboscata nella regione di Zaporizhzhia. Kyrylo Sazonov, un blogger militare ucraino, ha aggiunto che l'esercito russo ha trasportato via i corpi in elicotteri per mantenere segreto l'attacco (ma al solito sono notizie non verificabili). Su Telegram, il governatore ceceno Ramzan Kadyrov ha riferito che Delimkhanov non risponde al telefono; e ha promesso una "generosa ricompensa" a chiunque dell'intelligence ucraina fornisca informazioni su dove si sia verificata l'incursione contro quello che definisce il suo "caro fratello".

Ucraina: almeno 3 morti e 10 feriti in attacco russo a Odessa

Almeno tre persone sono morte altre 10 sono rimaste derite in un attacco aereo russo sulla città di Odessa, sul mar Nero. Lo riferisce l'agenzia di stampa ucraina Unian. Secondo il comando operativo meridionale, di notte l'esercito russo ha lanciato quattro missili "Kalibri" a Odessa. L'attacco è stato sferrato da una nave che si trovava nel Mar Nero.

L'onda d'urto ha danneggiato un centro commerciale, un'istituzione scolastica, un complesso residenziale, esercizi di ristorazione e negozi nel centro della città. Secondo i dati preliminari, sarebbero una decina i feriti, mentre si scava sotto le macerie. Un missile è piombato su un magazzino di una delle catene di vendita al dettaglio, facendo scoppiare un incendio su una superficie di 400 metri quadrati. "Tre dipendenti del magazzino sono stati uccisi, sette sono rimasti feriti", ha detto il comando operativo meridionale.

Il governatore filorusso di Zaporizhzhia, domani Grossi nella centrale nucleare

Sarà domani la visita della delegazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha riferito a Interfax il governatore ad interim della regione, Yevgeny Balitsky. "Aspettiamo Grossi alla centrale domani, 15 giugno, la visita è stata posticipata di un giorno", ha reso noto. Il focus della visita sarà la sicurezza della centrale, la più grande d'Europa, dopo la distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka