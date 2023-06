La hostess arrestata in Arabia condannata a 6 mesi di carcere

AGI - È stata condannata a sei mesi di carcere Ilaria De Rosa, l'hostess 23enne, originaria del Veneto, arrestata a maggio con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti.

Lei ha sempre negato le accuse ma adesso dovrà scontare la pena, in un carcere a 60km da Gedda, al termine del quale sarà espulsa dal Paese. Una volta depositate le motivazioni, entro 30 giorni comunque i suoi legali potranno fare ricorso.

La giovane era stata arrestata dopo l'arrivo all'aeroporto di Gedda con un volo della compagnia lituana Avion express, della quale Ilaria De Rosa è dipendente: sarebbe stata trovata con uno spinello nel reggiseno durante un controllo di polizia, in un Paese in cui c'è 'tolleranza zero' nei confronti delle droghe. Lei nega le circostanze.

L'ambasciata d'Italia a Riad e il consolato a Gedda, in raccordo con la Farnesina, stanno prestando tutta l’assistenza possibile alla connazionale.