La hostess detenuta in Arabia Saudita "sta bene"

AGI - Il console italiano, Leonardo Maria Costa, ha visitato in serata Ilaria De Rosa, l'hostess italiana detenuta in un carcere fuori Gedda, in Arabia Saudita. Secondo quanto si apprende, la visita consolare è andata bene, "la ragazza è stata trovata in buone condizioni" ed è stato firmato un mandato perché abbia avvocati locali, tra quelli consigliati dal consolato.

La visita consolare - resa possibile dalle eccellenti relazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con le autorità saudite e dai rapporti tra le ambasciate - viene considerata 'un unicum' visto l'atteggiamento di 'tolleranza zero' nel regno saudita nei confronti della droga.