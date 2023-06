Kiev denuncia: "Mosca ha fatto saltare un'altra diga"

AGI - Le forze russe hanno fatto saltare in aria un'altra diga, questa volta nella provincia di Donetsk, in Ucraina orientale, sempre per ostacolare la controffensiva militare con cui l'esercito ucraino sta cercando di recuperare i territori occupati. Lo ha riferito un portavoce militare ucraino. "Gli occupanti hanno fatto saltare una diga sul fiume Mokri Yaly, provocando allagamenti su entrambe le sponde del fiume", ha reso noto il portavoce dell'esercito ucraino per la regione di Tavria, Valeri Shershen.

Secondo il portavoce, la distruzione della diga - che si trova nei pressi della vicina Zaporizhia - "non pregiudica le operazioni offensive" dell'Ucraina nell'area. Al momento non si conoscono dati sulle conseguenze ecologiche e umanitarie.

Riconquistati quattro villaggi

L'esercito ucraino ha annunciato la liberazione di Storozhove, un villaggio nel sud-ovest della provincia di Donetsk e vicino alla vicina regione di Zaporizhzhia. Si tratta del quarto villaggio recuperato dalle forze armate ucraine in meno di 24 ore, dopo la liberazione ieri di Blagodatnè, Neskutchne e Makarivka.

Storozheve è stata recuperata dalla 35a brigata marina Mikhailo Ostrogradsky, che ha pubblicato un video del suo ingresso nel villaggio, pubblicato sui social network da diversi portavoce dell'esercito ucraino.

L'Ucraina ha lanciato nei giorni scorsi la sua prevista controffensiva in tre settori del fronte, due nella provincia orientale di Donetsk e un altro nella vicina Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina.

Bombardata Melitopol

Nella notte le forze armate ucraine hanno bombardato la città di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce la Tass. "Una forte esplosione a Melitopol. A mezzanotte si è sentito uno scoppio in città", ha scritto l'agenzia russa citando Vladimir Rogov, presidente del movimento 'We are together with Russia' su Telegram.

Secondo le prime informazioni, è stata attivata la difesa aerea, ha aggiunto. Rogov ha anche riferito che le truppe ucraine hanno lanciato razzi sulla città di Tokmak.

Zelensky: "La Corte dell'Aja ha cominciato i sopralluoghi sulla diga distrutta"

Rappresentanti della Corte penale internazionale (Cpi) hanno visitato la scorsa settimana la provincia di Kherson, nel sud dell'Ucraina, per avviare l'indagine sull'esplosione della centrale idroelettrica e della diga. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Rappresentanti della Corte penale internazionale hanno visitato la regione di Kherson in questi giorni", ha detto Zelensky nel suo discorso serale alla nazione, in cui ha ricordato che l'ufficio del procuratore ucraino aveva formalmente chiesto al tribunale dell'Aja di indagare sul disastro. "I lavori sono già iniziati", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino.

© Genya SAVILOV / AFP

Attacco aereo Ucraina

Secondo le autorità ucraine, sono state le forze di occupazione russe a far saltare con l'esplosivo la diga e la centrale elettrica provocando un'alluvione che ha creato un disastro ambientale e umanitario.

"È molto importante che i rappresentanti della giustizia internazionale abbiano visto con i propri occhi le conseguenze di questo atto di terrorismo russo e abbiano realizzato di persona che il terrorismo russo continua".

Mosca e Kiev scambiano quasi 200 prigionieri di guerra

Russia e Ucraina hanno scambiato quasi 200 prigionieri di guerra, secondo le dichiarazioni di funzionari di Mosca e Kiev. Lo riporta la Cnn. Novantaquattro militari russi sono stati riportati in patria durante lo scambio, ha affermato il ministero della Difesa russo.

Secondo Andrii Yermak, dell'ufficio del presidente ucraino, i 95 rimpatriati ucraini includevano prigionieri di guerra catturati in siti famigerati come l'acciaieria Azovstal a Mariupol. Alcuni dei prigionieri di guerra ucraini erano stati trattenuti dal gruppo mercenario Wagner.

Peskov, non ci sono condizioni per dialogo con Kiev

"Non ci sono le condizioni per accordi ora, nemmeno un fragile fondamento, per i negoziati e il dialogo con Kiev". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista al canale televisivo Rossiya-1. "La loro riluttanza e indisponibilità è visibile", ha detto l'addetto stampa presidenziale di Mosca.