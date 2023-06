Autocisterna prende fuoco e crolla un ponte sull'autostrada Interstate 95

AGI - Un cavalcavia su una delle autostrade più trafficate d'America è crollato, a causa di un camion cisterna che ha preso fuoco sotto di esso. Lo confermano le autorità. Il crollo ha distrutto quattro corsie lungo un tratto sopraelevato della trafficata Interstate 95.

L'autostrada nord-sud - una delle più trafficate degli Stati Uniti, che collega le principali città lungo la costa orientale dal Maine alla Florida - rimane chiusa in entrambe le direzioni nell'area di Filadelfia, hanno detto i funzionari. La ricostruzione della sezione dell'autostrada distrutta potrebbe richiedere settimane, uno scenario da incubo per i pendolari e per i viaggiatori su strada.

© AFP

"Questa è un'importante arteria per persone e merci, e la chiusura avrà impatti significativi sulla città e sulla regione", ha detto il segretario ai trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg. La Casa Bianca ha affermato che il presidente Joe Biden è stato informato della situazione ed è in contatto con le autorità locali per offrire assistenza.