Due droni precipitano a sud di Mosca. Zelensky: "Controffensiva in atto"

AGI - Sono due i droni che si sono schiantati oggi in due distretti della regione russa di Kaluga, a sud-ovest di Mosca e a circa 400 chilometri dal confine ucraino, lo ha affermato il governatore della provincia, Vladislav Shapsha. "Secondo informazioni confermate, non ci sono state vittime a seguito dell'abbattimento di un veicolo aereo senza pilota nel distretto di Zhukovsky", ha scritto sul suo canale Telegram. Due case da giardino hanno subito lievi danni quando le loro finestre sono state rotte, ha detto.

Un altro drone si è schiantato in un'area forestale nel distretto di Medinski di Kaluga, senza vittime, secondo le informazioni preliminari, ha aggiunto Shapsha.

Le forze armate russe hanno "respinto con successo" gli attacchi dei gruppi d'assalto dell'esercito ucraino in direzione Soledar-Artemovsk, ha riferito alla Tass il portavoce delle truppe, Vadim Astafiev. L'aviazione russa avrebbe anche colpito le roccaforti nemiche nell'area degli insediamenti di Belogorovka, Krasnoye, Kleshchievka e Novgorodskoye. Inoltre l'artiglieria ha distrutto tre postazioni di tiro con mortai da 120 mm a Verkhnekamenskoye e Krasnoye, nonché un deposito di munizioni nell'area di Belaya Gora e una stazione radar ad Avdivka.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che "azioni di controffensiva e difensive" sono in corso sul fronte orientale e meridionale, ma non ha voluto aggiungere dettagli ne' confermare se si tratti della "grande controffensiva" preannunciata da tempo. "Bisogna avere fiducia nei nostri militari, e io ce l'ho", ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Zelensky seguono quelle del presidente russo Vladimir Putin secondo il quale la grande controffensiva ucraina destinata a respingere le truppe russe era cominciata: venerdì, il capo del Cremlino aveva anche aggiunto che l'esercito di Kiev non aveva raggiunto nessun obiettivo durante tali attacchi e che stava subendo pesanti perdite.

Sabato, il portavoce del comando Est dell'esercito ucraino, Serhiy Cherevaty, ha detto in tv che le truppe ucraine sono riuscite ad avanzare di 1.400 metri intorno alla citta' devastata di Bakhmut.

L'intelligence britannica conferma che "nelle ultime 48 ore si sono svolte importanti operazioni ucraine in diversi settori dell'Ucraina orientale e meridionale". L'analisi della Difesa sottolinea che "in alcune aree, le forze ucraine hanno probabilmente fatto buoni progressi e sono penetrate nella prima linea delle difese russe. In altre, i progressi ucraini sono stati più lenti".