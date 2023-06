Lite fra vicini finisce in tragedia, uccisa una bambina di 11 anni

AGI - Un anziano cittadino olandese ha ucciso a colpi di pistola la figlia undicenne del suo vicino di casa, una villetta a Plonevez-du-Flou, nel Finistere bretone, e ferito entrambi i genitori, di nazionalità britannica. Il padre lotta fra la vita e la morte. La sparatoria è avvenuta ieri sera: i gendarmi accorsi dopo che sono stati uditi i colpi hanno trovato il corpo senza vita della bambina di 11 anni, mentre il padre era gravemente ferito.

La madre è ferita in modo più lieve mentre la seconda figlia della coppia, di otto anni, non è stata colpita ma è sotto shock. Secondo i primi elementi conosciuti, il vicino delle vittime, un pensionato olandese di 71 anni, ha improvvisamente cominciato a sparare in direzione delle vittime che si trovavano nel loro giardino, prima di chiudersi in casa con la moglie; solo l'intervento del mediatore per conto dei gendarmi lo ha convinto ad arrendersi.

Anche se i motivi della tragica sparatoria non sono ancora noti, pare che ci fosse un conflitto fra i vicini riguardo a una parte di terreno confinante, secondo quanto riferito dalla magistrata che indaga. Una fonte giudiziaria non confermata ufficialmente ha fatto sapere che le vittime sono di nazionalità britannica.