La controffensiva ucraina si scontra con la resistenza russa

AGI - Mosca risponde alla controffensiva lanciata da Kiev con pesanti bombardamenti anche sulla capotale ucraina. Abbattuti quattro missili dei sei da crociera sparati contro il territorio ucraino e 10 dei 16 droni durante un attacco nella notte.

Gli allarmi aerei continuano a risuonare a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina. L'allarme aereo è scattato poco dopo la mezzanotte in quasi tutto il territorio. Intanto gli Stati Uniti hanno condannato ogni tipo di violenza contro chi aiuta le evacuazioni per l'esplosione della diga in Ucraina, dopo la notizia che l'artiglieria russa ha martellato anche i soccorsi nelle aree allagate.

Nella notte ci sono stati anche violenti combattimenti nell'area di Zaporizhzhia mentre continua la controffensiva ucraina che, secondo la Cnn, incontra una forte resistenza da parte delle forze russe. Le forze di Kiev, riporta l'emittente televisiva citando due "alti funzionari statunitensi anonimi", avrebbero subito importanti perdite sul campo.

Intanto, riporta l'agenzia Bloomberg, il Pentagono sarebbe pronto ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti da 2 miliardi di dollari per l'Ucraina.