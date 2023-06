Attacco in Francia, 3 bambini in pericolo di vita. L'aggressore filmato nel parco con coltello in mano [VIDEO]

AGI - Almeno sette persone, tra cui sei bambini piccoli, sono state ferite questa mattina in un parco ad Annecy, nell'Est della Francia, da un uomo armato di coltello e che è stato arrestato dalla polizia. Secondo fonti di polizia si tratta di un richiedente asilo di nazionalità siriana.

Attaque au couteau à Annecy: l'agresseur filmé par un témoin sur les lieux du drame pic.twitter.com/QCaKnLSZbr — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2023

L'uomo ha colpito intorno alle 9:45 un gruppo di bambini di circa tre anni che si trovavano in un parco vicino al lago di Annecy. Due bambini e un adulto feriti si trovano in condizioni critiche e lottano per la vita in ospedale.

Tre delle vittime sono in pericolo di vita, ha aggiunto una fonte vicina all'accaduto.

© OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Sulla scena dell'attentato ad Annecy





"Diverse persone tra cui bambini sono state ferite da un individuo armato di coltello in una piazza di Annecy. L'individuo è stato arrestato grazie all'intervento molto rapido della polizia", ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin. Deputati e membri del governo hanno osservato un minuto di silenzio nell'Assemblea nazionale dopo l'attacco. La premier, Elisabeth Borne, si sta recando ad Annecy.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

Macron denuncia un "attacco di vigliaccheria assoluta"

Emmanuel Macron ha denunciato su Twitter un "attacco di assoluta vigliaccheria". “La nazione è sotto shock”, ha proseguito, rassicurando le vittime, “le loro famiglie e i soccorritori mobilitati” del suo “pensiero”.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

La prefettura dell'Alta Savoia su Twitter ha chiesto di "evitare la zona" e di "non interferire con l'intervento delle autorità".

Intervention en cours au jardin de l'Europe et sur le Pâquier à #Annecy. Merci d'éviter le secteur et de ne pas gêner l'intervention des autorités. — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) June 8, 2023

Chi è l'aggressore

Il sospettato è un siriano di poco più di 30 anni a cui è stato concesso lo status di rifugiato in Svezia ad aprile, ha detto una fonte della polizia sempre all'AFP. L'uomo arrestato non era noto ai servizi di sicurezza francesi. Il movente e l'identità dell'aggressore sono oggetto di indagine e la procura locale dovrebbe fornire ulteriori dettagli in una conferenza stampa.