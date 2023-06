Il Canada continua a bruciare e attende gli aiuti internazionali

AGI - La provincia canadese del Quebec, colpita duramente dagli incendi che hanno devastato il Paese, attende l'arrivo di rinforzi dall'estero per aiutare a domare gli incendi che stanno travolgendo la sua capacita' di affrontare l'emergenza.

Dopo i roghi nel Canada occidentale il mese scorso, gli sforzi antincendio si sono recentemente spostati in Nuova Scozia sulla costa atlantica, prima di spostarsi questa settimana in Quebec, che ora è l'epicentro della crisi. I vigili del fuoco della provincia stanno lottando per spegnere 140 incendi, la maggior parte dei quali indicati come fuori controllo, e le autorità' sperano che il personale extra e le piogge possano fornire un po' di sollievo.

BREAKING: Footage of the George Washington Bridge that connects New Jersey and New York City amid smoke from Canada wildfires.pic.twitter.com/d3FhjdRy6W — The Spectator Index (@spectatorindex) June 7, 2023

Ma il premier del Quebec, Francois Legault, ha affermato che non sono previste piogge significative prima di lunedì sera e ha espresso preoccupazione per la carenza di risorse. "Con le capacità attuali, possiamo spegnere circa 40 incendi alla volta", ha detto in una conferenza stampa. Il Quebec ha schierato centinaia di vigili del fuoco, mentre attende l'aiuto atteso da Francia e Stati Uniti nei prossimi giorni.

"la peggiore stagione di incendi che abbiamo mai avuto in tutto il Paese" (Trudeau)

Negli ultimi anni il Canada è stato ripetutamente colpito da condizioni meteorologiche estreme, la cui intensità e frequenza sono aumentate a causa del riscaldamento globale. "Questi incendi stanno influenzando la routine quotidiana, la vita e i mezzi di sussistenza e la nostra qualità dell'aria", ha detto Trudeau su Twitter mercoledì, impegnandosi a continuare ad affrontare il cambiamento climatico.

Circa 3,8 milioni di ettari sono andati bruciati e più di 20.000 persone risultano sfollate in tutto il Canada, secondo i dati aggiornati a ieri. Si prevede che tale cifra aumenterà poiché ad altre migliaia di persone è stato ordinato di lasciare le loro case in Quebec entro la fine della giornata.

Hundreds of American firefighters have recently arrived in Canada, and more are on the way. On the phone today, I spoke with @POTUS Biden about this critical support – and I thanked him for all the help Americans are providing as we continue to fight these devastating wildfires. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 7, 2023

La solidarietà di Biden

"Il presidente ha parlato oggi con il primo ministro canadese Trudeau per offrire ulteriore supporto per rispondere ai devastanti e storici incendi che stanno bruciando in Canada". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Joe Biden, prosegue il comunicato, ha ordinato "di dispiegare tutte le risorse antincendio federali disponibili che possano aiutare rapidamente a sopprimere gli incendi che colpiscono le comunità canadesi e americane. Ad oggi, gli Stati Uniti hanno dispiegato più di 600 vigili del fuoco statunitensi e personale di supporto e altre risorse antincendio per rispondere agli incendi".

I due leader "hanno anche discusso della cooperazione continua per prevenire gli incendi e affrontare gli impatti sulla salute che tali incendi hanno sulle nostre comunità. Hanno deciso di rimanere in stretto contatto sui bisogni emergenti".