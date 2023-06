Gli Usa mettono una taglia da 5 mila dollari sul killer di una foca monaca

AGI - Le autorità statunitensi stanno offrendo una ricompensa di 5 mila dollari per informazioni su chi ha ucciso una foca monaca hawaiana dopo che uno degli animali in pericolo di estinzione è stato trovato morto a Oahu quest'anno. Lo riporta l'Associated Press sul suo sito.

La foca femmina conosciuta come Malama è stata trovata morta il 12 marzo a Ohikilolo, una località tra il Keaau Beach Park e la Makua Valley, ha dichiarato la National Oceanic and Atmospheric Administration in un comunicato stampa. Un'indagine post-mortem ha stabilito che la causa della morte è un "trauma da corpo contundente".

Esperti nazionali di radiologia dei mammiferi marini e di medicina legale hanno concluso che l'animale è stato ucciso intenzionalmente, si legge nel comunicato. L'anno scorso Malama era stata curata per malnutrizione presso l'ospedale per foche monache hawaiane del Marine Mammal Center sulla Big Island. È stata rilasciata a gennaio, dopo di che era in buone condizioni e mostrava un normale comportamento da foca.

La foca monaca hawaiana è una delle specie di foche più minacciate al mondo. Circa 1.570 esemplari sono presenti in natura. Circa 1.200 foche vivono nelle remote isole Hawaii nord-occidentali, una serie di atolli in gran parte disabitati dall'uomo. Altre 400 vivono nelle principali isole Hawaii, dove si trovano Honolulu e altre città. Non si trovano in nessun altro luogo.