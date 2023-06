"L'Ucraina pianificò un attacco a Nord Stream prima dell'esplosione", scrive il Washington Post

AGI - Tre mesi prima che ignoti sabotatori facessero esplodere il gasdotto Nord Stream, l'amministrazione Biden ha appreso da uno stretto alleato che l'esercito ucraino aveva pianificato un attacco segreto alla rete sottomarina, utilizzando una piccola squadra di sommozzatori che riferivano direttamente al comandante in capo della Forze armate ucraine. Lo scrive in esclusiva il 'Washington Post'.

I dettagli sul piano, che non sono stati precedentemente riportati, sono stati raccolti da un servizio di intelligence europeo e condivisi con la CIA nel giugno 2022. Forniscono alcune tra le prove più specifiche fino a oggi che collegano il governo dell'Ucraina all'eventuale attacco nel mar Baltico. Il rapporto dell'intelligence europea è stato condiviso sulla piattaforma di chat Discord, presumibilmente dal membro dell'Air National Guard Jack Teixeira.

Il Washington Post ha ottenuto una copia da uno degli amici online di Teixeira. In un'indagine esclusiva, il 'Washington Post' ha anche esaminato decine di ulteriori documenti segreti, la maggior parte dei quali non sono stati resi pubblici.

I dettagli altamente specifici, che includono il numero di agenti e i metodi di attacco, mostrano che per quasi un anno gli alleati occidentali avevano un motivo per sospettare Kyiv nel sabotaggio. Tale valutazione si è solo rafforzata negli ultimi mesi quando gli investigatori delle forze dell'ordine tedesche hanno scoperto prove sull'attentato che presenta sorprendenti somiglianze con cio' che il servizio europeo ha affermato che l'Ucraina stava pianificando.

Il 'Washington Post' ha accettato di nascondere il nome del paese europeo e alcuni aspetti del piano su richiesta dei funzionari governativi. I funzionari ucraini, che in precedenza avevano negato che il Paese fosse coinvolto nell'attacco al Nord Stream, non hanno risposto alle richieste di commento. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare una serie dettagliata di domande sul rapporto europeo e sul presunto complotto militare ucraino, incluso se i funzionari statunitensi abbiano cercato di impedire il proseguimento della missione. Anche la CIA ha rifiutato di commentare.

Gli autori del sabotaggio

Il 26 settembre, tre esplosioni sottomarine hanno causato massicce perdite sui gasdotti Nord Stream 1 e 2, lasciando intatto solo uno dei quattro collegamenti del gas nella rete. Alcuni funzionari dell'amministrazione Biden hanno inizialmente suggerito che la colpa fosse della Russia per quello che il presidente Biden ha definito "un deliberato atto di sabotaggio", promettendo che gli Stati Uniti avrebbero collaborato con i loro alleati "per andare a fondo".

I funzionari dell'amministrazione Biden ora ammettono in privato che non ci sono prove che indichino in modo definitivo il coinvolgimento di Mosca. Zelensky non sarebbe stato informato dell'operazione. Tenere Zelensky all'oscuro avrebbe fornito al leader ucraino un modo plausibile per negare il coinvolgimento in un audace attacco alle infrastrutture civili che potrebbe innescare l'indignazione pubblica e mettere a repentaglio il sostegno occidentale all'Ucraina, in particolare in Germania, che prima della guerra riceveva meta' del suo gas naturale dalla Russia.

L'Ucraina si era a lungo lamentata del fatto che il Nord Stream avrebbe permesso alla Russia di aggirare gli oleodotti ucraini, privando Kiev di enormi entrate di transito. Il riassunto dell'intelligence afferma che l' operazione militare ucraina è stata "sospesa", per ragioni che rimangono poco chiare. Gli ucraini avevano pianificato di attaccare l'oleodotto sulla scia di un'importante esercitazione navale alleata, nota come BALTOPS, che si è svolta dal 5 al 17 giugno 2022, secondo il rapporto.

Gli investigatori tedeschi ora ritengono che sei persone che utilizzano passaporti falsi abbiano noleggiato uno yacht a vela a settembre, si siano imbarcati dalla Germania e abbiano piazzato esplosivi che hanno interrotto le condutture, secondo funzionari a conoscenza dell'indagine. Ritengono che gli agenti fossero abili sommozzatori, dato che gli esplosivi sono stati piantati a una profondità di circa 75 metri.

Gli inquirenti hanno anche abbinato residui di esplosivo rinvenuti sull'oleodotto a tracce rinvenute all'interno della cabina dello yacht, denominato Andromeda. E hanno collegato individui ucraini al noleggio della barca tramite un'apparente società di copertura in Polonia. Gli investigatori sospettano anche che almeno un individuo che presta servizio nell'esercito ucraino sia stato coinvolto nell'operazione di sabotaggio.

La trama di giugno differisce dall'attacco di settembre per alcuni aspetti. Il rapporto dell'intelligence europea rileva che gli agenti ucraini hanno pianificato di attaccare il gasdotto Nord Stream 1, ma non fa menzione del Nord Stream 2, una linea più recente. Il rapporto dell'intelligence dice anche che i sabotatori si sarebbero imbarcati da una località diversa in Europa, non da Warnemunde, una citta' portuale tedesca sul Baltico, dove Andromeda era stata affittata.

La CIA inizialmente ha messo in dubbio la credibilità delle informazioni, in parte perché la fonte in Ucraina che ha fornito i dettagli non aveva ancora stabilito un percorso di informazioni affidabili, secondo funzionari che hanno familiarità con la questione. Il servizio europeo, un affidabile partner statunitense, ha ritenuto che la fonte fosse attendibile.

Il rapporto del servizio di intelligence europeo non era l'unico elemento di prova che indicava il ruolo di Kiev nell'attentato all'oleodotto. Il 'Washington Post' ha riferito in precedenza che i governi che indagavano sulle esplosioni hanno scoperto comunicazioni che mostravano individui o entità filo-ucraine che discutevano della possibilità di effettuare un attacco ai gasdotti del Nord Stream.

Le preoccupazioni degli Usa

Quelle conversazioni hanno avuto luogo prima dell'attacco, ma sono state scoperte solo dopo, quando le agenzie di spionaggio hanno setacciato i dati alla ricerca di possibili indizi, ha detto un alto funzionario della sicurezza occidentale. Nonostante la rinuncia alle sanzioni dell'era Trump sul gasdotto Russia-Germania come tentativo di riparare i rapporti con Berlino, l'amministrazione Biden nutriva da tempo preoccupazioni per il Nord Stream e non ha pianto per la sua fine a settembre.

Dopo mesi di pressioni da parte di Washington, il governo tedesco ha sospeso l'autorizzazione finale del Nord Stream 2 pochi giorni prima che le forze russe invadessero l'Ucraina nel febbraio 2022, sorprendendo molti funzionari statunitensi ed europei che temevano che Berlino trovasse nella Russia una fonte di energia troppo importante per recidere i legami. Al momento dell'attacco, il gasdotto era intatto ed era già stato riempito con 300 milioni di metri cubi di gas naturale per essere pronto per l'esercizio.

Quasi un mese prima dell'esplosione, il gigante energetico russo Gazprom interruppe i flussi sul Nord Stream 1, poche ore dopo che il G7 annunciò un imminente prezzo massimo per il petrolio russo, una mossa destinata a intaccare il tesoro del Cremlino. I funzionari hanno affermato che il costo della riparazione degli oleodotti ammonterebbe a centinaia di milioni di dollari.

Questo febbraio, alla vigilia del primo anniversario della guerra, l'agenzia di intelligence militare ucraina ha acconsentito, "su richiesta di Washington", a rinviare gli attacchi pianificati su Mosca, secondo un altro documento di intelligence trapelato su Discord. Quell'incidente ha illustrato una tensione piu' ampia che e' esistita durante la guerra: l'Ucraina, desiderosa di portare la lotta in casa della Russia, a volte e' frenata dagli Stati Uniti. Funzionari a Washington e in Europa hanno ammonito l'Ucraina per gli attacchi al di fuori del suo territorio che ritenevano fossero andati troppo oltre.

Dopo che un'autobomba vicino a Mosca ad agosto ha ucciso Daria Dugina, in un attacco che sembrava destinato a suo padre, i funzionari occidentali hanno detto di aver chiarito a Zelensky che ritenevano agenti nel suo governo responsabili. L'attacco è stato visto come provocatorio e ha rischiato una severa risposta russa, hanno detto i funzionari. L'Ucraina ha proseguito con attacchi all'interno della Russia, inclusi attacchi con droni su un aeroporto e su obiettivi a Mosca che i funzionari statunitensi hanno collegato a Kiev.