La controffensiva di Kiev a Bakhmut, "avanziamo"

AGI - L'Ucraina ha confermato che sta conducendo "azioni offensive" in alcuni settori del fronte, rivendicando successi vicino alla città orientale di Bakhmut. "Il settore Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità. Stiamo avanzando su un fronte abbastanza ampio. Stiamo ottenendo successi", ha detto il vice ministro della Difesa ucraino, Hanna Maliar su Telegram.

Prigozhin accusa i russi di aver attaccato i mercenari di Wagner

Il leader del gruppo di mercenari russi Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha denunciato che i suoi uomini sono stati bersaglio dell'esercito russo, il 17 maggio scorso, mentre cercavano di rimuovere mine da una strada; e ha pubblicato l'interrogatorio del tenente colonnello russo catturato che confessa, sostenendo di aver agito ubriaco.

"Abbiamo trovato mine terrestri. Dopo un'ispezione preliminare, il gruppo ha iniziato lo sminamento, ma è stato costretto a interrompere i lavori, poiché nell'area del villaggio di Semihirya, è stato aperto il fuoco su di loro dalle posizioni del ministero della Difesa".

Prigozhin sostiene che i suoi uomini hanno catturato il colpevole, un comandante dell'esercito russo; e ha anche diffuso il video dell'interrogatorio dell'ufficiale, che si presenta come "comandante della 72a brigata motorizzata, tenente colonnello Roman Vinevitenov".

Nel video, l'uomo confessa di aver "attaccato" le unità Wagner e di aver agito "in uno stato di ebbrezza, guidato dall'animosità personale". (

Kadyrov propone invio truppe cecene a difesa Belgorod

Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, ha offerto al Cremlino le truppe della Repubblica del Caucaso per difendere la regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, dalle incursioni nemiche. "I terroristi che penetrano nella regione di Belgorod potrebbero essere affrontati da distaccamenti ceceni", ha detto Kadyrov sul suo canale Telegram.

Kadyrov ha sottolineato che per far fronte a questa minaccia serve non solo "l'esperienza militare, ma anche l'antiterrorismo". "Per eliminare le bande armate sul territorio russo senza conseguenze per la popolazione civile e le infrastrutture, sono necessarie conoscenze e preparazione speciali", ha affermato.

A suo dire, i suoi battaglioni e le strutture di sicurezza della Repubblica contano oltre 70 mila uomini. Le unità speciali cecene "Akhmat" hanno sostituito i mercenari del gruppo Wagner sul fronte ucraino come battaglioni d'assalto nel Donbass.

Dopo aver lasciato il campo di battaglia a metà del 2022, i ceceni sono tornati la scorsa settimana e da allora combattono nella città di Marinka, alla periferia di Donetsk, capoluogo dell'omonima regione.

Kiev ha creato una rete di agenti in Russia a cui da' droni (Cnn)

L'Ucraina ha contattato e messo in campo una rete di agenti e simpatizzanti in Russia, che compiono atti di sabotaggio e che rifornisce di droni per compiere attacchi, droni che probabilmente entrano nella Federazione Russa attraverso rotte di contrabbando. Lo sostiene la Cnn, che cita fonti dell'intelligence statunitense.

Sarebbero stati proprio questi agenti sotto copertura all'origine dell'attacco con droni contro il Cremlino, il 5 maggio, e magari anche di quello che, pochi giorni fa, ha preso di mira un quartiere residenziale alle porte di Mosca e raffinerie petrolifere nel Sud della Russia (finora si era pensato che questi droni arrivassero da oltre il confine con l'Ucraina).

Secondo le fonti statunitensi, i droni sono fabbricati in Ucraina.