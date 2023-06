L’isola di plastica e le tonnellate di rifiuti in mare e sulle spiagge italiane

Nel Mediterraneo finiscono ogni giorno l’equivalente di 500 container di rifiuti in plastica. E l’Italia, secondo analisi del WWF, è tra i peggiori Paesi inquinatori che si affacciano sul Mediterraneo. I numeri sono in aumento, con quasi 1.000 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, e fenomeni preoccupanti come quello studiato da Greenpeace quando ha documentato la presenza di un’isola di plastica che si è formata anche in Italia, a largo della Toscana