Ubriaco le spara con un fucile da caccia 'per gioco'

AGI - Un uomo è stato arrestato: è il presunto assassino di una donna durante un gioco da ubriachi in cui lei aveva indossato un giubbotto antiproiettile ed era stata colpita. Il corpo della donna, una madre di tre figli di 47 anni, è stato trovato sabato nel villaggio di Montpon-Menesterol, nella regione della Dordogna.

Secondo il procuratore locale, il sospetto ha ammesso di aver usato il suo fucile da caccia venerdì sera "durante un gioco in cui lei (la vittima) ha indossato un giubbotto antiproiettile prima di essere colpita".

Il 55enne che ha sparato si è consegnato alla polizia in "grave stato di ubriachezza" sabato. Il procuratore Solene Belaouar ha aggiunto che le accuse per questo caso molto insolito saranno definite oggi. Anche altri due uomini presenti alla cena di venerdì sera, di 18 e 20 anni, sono stati arrestati per essere interrogati. La donna sarebbe morta per una ferita allo stomaco.