Space X porterà sulla Iss verdura e formaggio per gli astronauti. E due nuovi pannelli solari [video]

AGI - La NASA e SpaceX sono pronte per la missione di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), il cui lancio è previsto per sabato da Cape Canaveral (USA) con condizioni meteorologiche favorevoli al 70%, come è stato riferito venerdì.

Se non ci saranno intoppi, un razzo Falcon 9 con sopra una capsula cargo Dragon, entrambi prodotti da SpaceX, decollerà alle 12.35 ora locale (le 17.35 in Italia) da una piattaforma del Kennedy Space Centre in Florida e arriverà alla ISS alle 5.36 (le 10.36 in Italia) di lunedì.

Quel giorno, Dragon si aggancerà al modulo Harmony della stazione spaziale con oltre 3.100 chilogrammi di carico, tra cui materiale scientifico, attrezzature tecniche e cibo per l'equipaggio del laboratorio orbitale, composto da mele, mirtilli, verdure e formaggio.

Come ha sottolineato oggi in teleconferenza Phil Dempsey, responsabile dell'integrazione dei trasporti per il Programma della Stazione Spaziale Internazionale della NASA, Dragon trasporterà anche due nuovi gruppi di pannelli solari che saranno installati durante le passeggiate spaziali previste per il 9 e il 15 giugno e che aumenteranno del 30% l'alimentazione della ISS. I nuovi pannelli, il quinto e il sesto, misurano 18,2 metri per 6 metri) e pesano 340,5 chili l'uno.

Kirt Costello, scienziato capo dell'Ufficio di ricerca del programma ISS della NASA, ha dichiarato che il carico della navicella comprenderà materiale scientifico che verrà utilizzato per studiare, tra le altre cose, come limitare lo stress delle piante nello spazio e come queste si adattano all'ambiente di microgravità.

La 28esima missione di rifornimento della NASA e di SpaceX fornirà anche materiale per un progetto sviluppato da universita' canadesi e australiane che studiano le regioni dell'Artico canadese e che potrebbero fornire una migliore comprensione degli effetti sul clima della Terra.

Arlena Moses, ufficiale del 45 Squadrone Meteo della Stazione Spaziale di Cape Canaveral, ha dichiarato che le condizioni meteorologiche per sabato e domenica sono favorevoli al 70%, ma che l'indicatore si riduce al 50% per lunedì.

Ha aggiunto che stanno monitorando lo sviluppo della tempesta tropicale Arlene, che si è formata oggi nel Golfo del Messico al largo della costa occidentale della Florida e non comporta rischi per le aree costiere.