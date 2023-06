Una star della tv britannica è nei guai per una relazione con un ventenne

AGI - Era uno dei volti più noti e riconoscibili della tv britannica, ora è nella polvere. È Phillip Schofield, da giorni, sulle prime pagine di tabloid e giornali nel Regno Unito, per aver mentito su una relazione con un ventenne.

Nel febbraio 2020 era stato osannato perché aveva fatto outing dinanzi alle telecamere: conduttore di 'This Morning', su Itv, sposato da 25 anni e padre di due figlie, raccontò di aver capito di essere gay, ma anche di non avere alcuna relazione con un uomo.

Divenne un'ispirazione e un modello. Ora si è scoperto che non solo una relazione ce l'aveva, ma anche con un uomo molto più giovane di lui. Per tre anni Schofield aveva mentito a tutti: alla moglie, ai colleghi, alla televisione (perché quando cominciarono a circolare le voci sulla relazione, interrogato lui le negò recisamente).

Per lui è stata una catastrofe: da giorni non si parla d'altro, la vicenda viene seguita passo passo con un'attenzione quasi morbosa. Ci si chiede perché l'emittente non abbia reagito prima e se lui abbia abusato del suo potere considerando che il giovane, conosciuto quando il ragazzo aveva 15 anni, voleva lavorare in tv e lui riuscì a portarlo nell'emittente.

"Non è stato saggio avere questa relazione, ma neanche illegale. Ora è finita", racconta adesso Schofield. Che però ammette di essere distrutto, non solo da un punto di vista professionale: si è dimesso dall'emittente, ha messo in vendita il prestigioso appartamento a Londra e sua moglie - con cui ha sempre detto di aver mantenuto negli anni una "relazione meravigliosa" nonostante il suo outing - è infuriata.

In un'intervista alla Bbc, la prima da quando è venuto tutto alla luce del sole, Schofield ha riconosciuto di aver "perso tutto". "Volete che muoia? Perché è lì che sono". Ha descritto le critiche ricevute come "implacabili", e ha continuato a negare di avere sedotto il giovane amante.

Con le mani tremanti durante l'intervista, Schofield ha raccontato le ultime giornate, in cui man mano che passavano le ore sono emerse le rivelazioni, sempre più imbarazzanti: "È uno stillicidio, giorno dopo giorno. Se non pensi che questo abbia l'effetto più catastrofico sulla mente di qualcuno ... Io ho perso tutto".

Popolarissimo, l'ex anchorman ha aggiunto di sentirsi "vittima dell'odio" e che le uniche a essergli rimaste vicino sono le due figlie, che lo controllano a vista temendo possa fare un gesto inconsulto. In un'intervista a The Sun ha anche raccontato che la relazione con il giovane era "consensuale" ma "non una storia d'amore". E ha tenuto a sottolineare: "Non l'ho sedotto", aggiungendo "le sue più grandi scuse" al suo ex amante, trascinato nello scandalo "totalmente innocente".

Pare che lo avesse conosciuto quando il ragazzo aveva appena 15 anni, durante una visita in una scuola ma che la relazione non sia iniziata fino a quando il giovane non ha compiuto 20 anni. "All'epoca non pensavo che avrebbe potuto rovinare la mia carriera. Probabilmente ci ho pensato solo quando ho visto il turbinio delle voci e l'ho visto crescere". Una relazione cominciata nel 2017 dopo un "momento consensuale" nel suo camerino.

"Non era una storia d'amore, non era una relazione, non eravamo fidanzati, eravamo amici". Una relazione nata in un momento in cui Schofield ancora lottava con la sua sessualità. "Adesso non vedo nulla davanti a me se non l'oscurità e la tristezza, il rimpianto, il rimorso e il senso di colpa". Adesso lo ha abbandonato anche la sua storica collega, Holly Willoughby. Ma proprio con lei, nel settembre scorso, Schofield si era reso protagonista di un altro scivolone: aveva saltato la fila, ignorando le migliaia in religiosa attesa, per poter rendere omaggio alla salma di Elisabetta II.