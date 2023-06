A Washington il 2 giugno si festeggia con le Lamborghini 'tricolore'

AGI - Tre Lamborghini fiammanti: una verde, una bianca e una rossa, a formare l’”Italian Flag”, il tricolore, per celebrare il 2 Giugno, festa della Repubblica italiana. La Casa automobilistica del Toro ha portato le sue supercar all’ambasciata d’Italia a Washington: nello spazio davanti alla sede istituzionale sono state esposte una Huracan Tecnica, la Uracan Sto e la Urus S.

“È un grande privilegio e un grande onore - ha commentato Andrea Baldi, Ceo di Automobili Lamborghini Americas - condividere con le nostre istituzioni queste importanti celebrazioni”.

“Nell’anno del nostro 60° compleanno - ha aggiunto - siamo ancora più felici di stare al loro fianco, celebrando tutti insieme le eccellenze del grande made in Italy”. “Da romagnolo - ha concluso Baldi - non posso non dedicare un pensiero in questa giornata ai miei conterranei”, colpiti dal disastro delle alluvioni.