Nella notte attacco aereo a Kiev, morti 2 bambini

AGI - È di tre vittime, due delle quali bambini, il bilancio di un attacco aereo su Kiev. A denunciarlo è l'amministrazione militare. Altre quattro persone sono state ferite nel corso dell'attacco che ha colpito il distretto di Desnyansky, informano le stesse fonti.

L'età dei bambini rimasti vittima dell'attacco notturno, registrato intorno alle 3, sarebbe tra i 5 e i 6 anni per uno e tra i 12 e i 13, per l'altro, sempre stando alle indicazioni fornite dal comando militare di Kiev.

Nuovo allarme aereo sulla capitale. L'allarme anti-aereo ha colto di sorpresa anche l'ambasciatore britannico Melinda Simmons, che ha postato una foto dei suoi guantoni da boxe, con il messaggio: "Le sirene mi hanno colta a metà del mio allenamento mattutino. Va bene, mi fermero' e andro' nel rifugio, ma questi vengono con me".

