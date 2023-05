Il treno notturno che collega Berlino, Amsterdam e Bruxelles

AGI - Midnight Trains. Per evitare l’aeroporto e tutelare così anche l’ambiente. Torna il treno notturno, per viaggiare nel cuore dell’Europa mentre si dorme. È l’European Sleeper sulla rotta Bruxelles-Berlino. Tre corse la settimana che fermano anche ad Amsterdam e Rotterdam.

Si tratta della “prima tratta ferroviari notturna diretta tra le capitali belga e tedesca da più di un decennio”, scrive l’inglese Guardian, che aggiunge entusiasta con prova futurista: “Ora è possibile saltare su un Eurostar di due ore dalla stazione di St Pancras di Londra alla stazione di Bruxelles-Midi il venerdì pomeriggio, quindi prendere l'European Sleeper serale dalla stessa stazione di Bruxelles ed essere a Berlino per colazione".

Partendo da Berlino domenica sera, "puoi di nuovo collegarti con l'Eurostar a Bruxelles e arrivare a Londra lunedì all'ora di pranzo, dopo un weekend e dopo aver fatto un pieno di cultura e di confusione berlinese”.

© JAMES ARTHUR GEKIERE / Belga / AFP European Sleeper, treno notturno Berlino-Bruxelles

La campagna pubblicitaria

Gli slogan che accompagnano l’iniziativa sono: “Treni non aerei!” e “Treni nella notte per il futuro”. A bordo del viaggio inaugurale, racconta il giornale londinese, ci sono anche Chris Engelsman ed Elmer van Buuren, i fondatori di European Sleeper. L’amore di Engelsman per i treni notturni “è stato alimentato quando ha viaggiato attraverso la Russia in gioventù”.

Lui stesso adesso dice: "È un treno accogliente, è un'avventura. Ci aspettiamo di attrarre persone che amano i viaggi in treno, amano l'avventura, che non vorrebbero stressarsi negli aeroporti”.

I vagoni non hanno aria condizionata ma solo quella dei finestrini che si possono aprire. Un viaggio di andata e ritorno da Londra a Berlino costa almeno € 250 – per la cuccetta europea e i posti Eurostar – ma “per molti passeggeri il romanticismo ferroviario supererà qualsiasi preoccupazione sui costi”, assicura il Guardian. Annota Jemie Fullerton, il giornalista che ha intrapreso il viaggio.

“Prendendo l'Eurostar per Londra, concludo il viaggio insieme ad altri passeggeri che abitano nel Regno Unito. I fondatori di European Sleeper sono molto fiduciosi e per altro stanno estendendo il servizio Bruxelles-Berlino a Dresda e Praga entro il prossimo 2024. Ci sono piani per un percorso verso il sud della Francia e Barcellona, ​​e presto i biglietti si integreranno con i pass Interrail”, conclude.