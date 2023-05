Sparatoria in spiaggia a Hollywood, 9 feriti (anche un minore) [VIDEO]

AGI - Nove persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio del 29 maggio sull’affollato lungomare di Hollywood, a circa 30 chilometri a nord di Miami. Secondo la polizia ci sarebbe stata una rissa tra due gruppi di persone che, all’esplodere degli spari, ha provocato panico generale tra la folla. Cinque persone sono state arrestate ma le indagini sono ancora in corso.

Tra i nove feriti c'è almeno un minore, che è stato portato in un ospedale pediatrico locale. Una portavoce del Memorial Regional Hospital, ha invece confermato alla NBC6 che cinque persone sono state portate lì dal luogo della sparatoria, senza fornire dettagli sulle loro ferite e condizioni.

