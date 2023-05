È ricomparsa la balena beluga sospettata di essere una spia russa

AGI - È riapparsa lungo le coste della Svezia una balena beluga battezzata Hvaldimir, già avvistata in Norvegia nel 2019, allora sospettata di essere una spia della Russia a causa dell'imbracatura per telecamera collocata sul corpo del mammifero marino.

Negli ultimi 3 anni, era stata osservata nei suoi spostamenti su e giù tra la regione settentrionale di Finnmark e la parte meridionale della Norvegia, ma poi ha misteriosamente accelerato la sua corsa per raggiungere la Svezia, dove la sua presenza è stata identificata a Hunnebostrand, lungo la costa sud-occidentale.

All'epoca i biologi marini norvegesi avevano rimosso la sospetta imbracatura con una montatura adatta per una 'action camera' e le parole "Equipment St Petersburg" stampate sui fermagli di plastica. Secondo le autorità norvegesi competenti, l'esemplare maschio di balena, soprannominato Hvaldimir, sarebbe scappato da un recinto e probabilmente addestrato dalla Marina russa in quanto sembra abituato al contatto con gli umani.

Mosca non ha mai dato una risposta ufficiale alle speculazioni della Norvegia sul fatto che la balena sia una spia russa o meno. A distanza di anni il giallo si ripropone: i biologi marini si chiedono perché la balena beluga, dall'eta' stimata tra 13 e 14 anni, abbia accelerato cosi' tanto la sua corsa, allontanandosi dal suo habitat naturale.

