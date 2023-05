Trovato l'accordo tra Biden e McCarthy sul tetto del debito

AGI - Il presidente americano, Joe Biden, e lo speaker della Camera, il repubblicano, Kevin McCarthy, hanno raggiunto un "accordo di principio" per aumentare il tetto del debito e ridurre drasticamente la spesa federale. Lo afferma il Washington Post, citando due fonti vicine al negoziato. L'accordo, primo passo fondamentale per evitare il caos economico dal 5 giugno in poi, dovrebbe riflettere le richieste iniziali dei Repubblicani e, sebbene i dettagli non siano ancora chiari, indica al Congresso il percorso per scongiurare una crisi fiscale.

I just got off the phone with the president a bit ago. After he wasted time and refused to negotiate for months, we've come to an agreement in principle that is worthy of the American people.



I'll deliver a statement at 9:10pm ET. Watch here:https://t.co/vmn31INPH5